Российский олигарх погиб в Британии

В Великобритании в результате ДТП погиб российский олигарх Дмитрий Обретецкий.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Telegraph.
49-летнего мужчину сбил автомобиль, когда он выгуливал свою собаку в Оксшотте, графство Суррей. ДТП произошло в понедельник, 25 ноября.
Полиция Суррея заявила, что авария произошла с участием трех автомобилей и пешехода. Собака погибла на месте происшествия. Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.
В британской полиции отказались раскрыть личность погибшего. В компании Партнеры и Боровков сообщили, что речь идет об основателе и владельце крупной дистрибьюторской компании Магнат Трейд Энтерпрайз Дмитрии Обретецком.
Друг погибшего, бизнесмен Павел Боровков в комментарии Life рассказал, что Обретецкий переехал в Лондон восемь лет назад и занимался продажей недвижимости.
Он допустил, что гибель российского олигарха была не случайной.
«Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его умышленно сбили», — сказал Боровков.
Как сообщалось ранее, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева попала в госпиталь после ДТП в Лондоне
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Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»