Девушки из “Мисс Вселенная” ошарашили сеть снимками без косметики

8 декабря 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание “Мисс Вселенная 2019”. Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия. Однако перед этим 13 претенденток решились показать свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider.

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Грузии, Израиля, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили.

К слову, Украину в конкурсе представит 26-летняя Анастасия Суббота – победительница конкурса красоты “Мисс Украина-Вселенная 2019”. Ранее девушка попала в скандал из-за отказа в американской визе. Похожие проблемы были и у россиянки: обладательница титула “Мисс Россия-2019” Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию.