Дозаправка в небі: Повітряні сили ЗСУ оприлюднили ефектне відео

На базі бригади тактичної авіації на Хмельниччині тривають дослідні випробування відремонтованих на ДП «Миколаївський авіаційний ремонтний завод «НАРП»» уніфікованих підвісних агрегатів заправки «УПАЗ».

Відео випробувань розміщено на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук.

У небі Хмельниччини успішно проведено перший політ із стиковкою системи без проведення дозаправки.

Літак-заправник Су-24М, пілотований фахівцями Державного науково-дослідного інституту ВСОВТ полковником Сергієм Чижом та підполковником Віталієм Шуляком успішно провів контактування із «сушкою», пілотованою військовими льотчиками, які мають досвід дозаправки у повітрі літаків цього типу – заступником командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенантом Аркадієм Вашутіним та начальником авіації повітряного командування «Захід» полковником Сергієм Близнюком.

Дозаправка в повітрі – є важливим елементом бойової підготовки авіації, дозволяє виконувати завдання для забезпечення необхідного радіусу застосування літаків тактичної авіації, зокрема Су-24М (МР).

Варто додати, що в рамках навчань «Чисте небо – 2018» пілоти НАТО, спільно з українськими військовими льотчиками, уже відпрацьовували дозаправку в повітрі на літаках F-15C в українському небі.

Крім того, пілоти Повітряних Сил ЗС України, готуючись до спільних навчань, відпрацьовували польотні завдання з повітряної дозаправки у небі Каліфорнії.

На шляху до стандартів провідних країн НАТО даний елемент бойової підготовки є необхідним для досягнення взаємосумісності українських пілотів із ВПС країн-партнерів. Ймовірно, що питання дозаправки в повітрі буде відпрацьовуватись на різних типах літаків під час чергового багатонаціонального військового навчання «Чисте небо» в Україні.