Белка подружилась с котом, хозяева которого спасли ее от смерти

Иногда животные устраивают милые игры друг с другом, и это всегда умиляет Сеть.

Об этом пишет Ридус.

Примеры необычной дружбы между животными всегда привлекают внимание людей в Сети. Так, веселые игры кошки с белкой стали вирусными в Twitter. Как выяснилось, хозяева этой кошки пару лет назад спасли бельчонка, выкормили его и отпустили на волю. С тех пор он иногда возвращается к ним домой, чтобы немного подкрепиться и погонять кота.

Ролик набрал более 100 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.