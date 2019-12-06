Леся Никитюк кардинально сменила имидж

Украинская телеведущая Леся Никитюк все время находится в центре общественного внимания. Вчера, 4 декабря, она опубликовала новый забавный снимок, передает FaceNews.ua.

На фото, размещенном в Instagram, она запечатлена в розовом костюме “училки”, а на голове у нее парик с волосами коричневого цвета, уложенными в замысловатую прическу.

Поклонники принялись писать под фото комментарии: “Божественной красоты человек”, “Колец богатых не хватает и брошки”, “Так ви будете виглядати у 75 років”, “Лэди Л, обожаю!!! Вы очень талантливая! Спасибо за ваш юмор всегда в точку”, “Красотка… Що тут скажеш…”, “Леся , ты на Эдиту Пьеху очень похожа”, “Костюмчик бомба – привет из 90”.