У США розбився вертоліт Нацгвардії: є загиблі

Вертоліт Національної гвардії США UH-60 Black Hawk зазнав аварії в Міннесоті. На його борту були три людини, всі вони загинули.

Про це повідомляє ABC News.

Вертоліт виконував випробувальний політ, він зник з радарів через дев’ять хвилин після зльоту. Вертоліт розбився за 16 миль (близько 26 км) на північний захід від міста Сент-Клауд.

Причина аварії поки не встановлена. Через НП губернатор Міннесоти Тім Волз скасував церемонію запалювання різдвяної ялинки.

UPDATE: Wreckage found after National Guard helicopter crashes near St. Cloud, Minnesota; no official word on casualties

12:51 AM – Dec 6, 2019

