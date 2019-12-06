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У США розбився вертоліт Нацгвардії: є загиблі

06.12.2019

Вертоліт Національної гвардії США UH-60 Black Hawk зазнав аварії в Міннесоті. На його борту були три людини, всі вони загинули.

Про це повідомляє ABC News.

Вертоліт виконував випробувальний політ, він зник з радарів через дев’ять хвилин після зльоту. Вертоліт розбився за 16 миль (близько 26 км) на північний захід від міста Сент-Клауд.

Причина аварії поки не встановлена. Через НП губернатор Міннесоти Тім Волз скасував церемонію запалювання різдвяної ялинки.

 

BNO News

@BNONews

UPDATE: Wreckage found after National Guard helicopter crashes near St. Cloud, Minnesota; no official word on casualties

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12:51 AM – Dec 6, 2019
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