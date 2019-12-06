«Таточку, спаси мене!» Вмираючі в одеському коледжі діти плакали й дзвонили батькам

Діти, які опинилися заручниками страшної пожежі, що спалахнула в одеському коледжі 4 грудня, задихалися, плакали й дзвонили рідною прощатися.

Про це розповіли батьки зниклих у пожежі учнів, які до цих пір не вийшли на зв’язок. Діти були налякані і розбігалися хто куди.

16-річний Кирило Трофимчук був в аудиторії навпроти кімнати, де і почалася пожежа.

«Син мені повідомив, що у 10:05 він зайшов на заняття, а вже о 10:19 він подзвонив і сказав, що вони задихаються. Спочатку він пробував лежати на підлозі, але це не допомогло. Діти стали говорити, що потрібно кудись йти, він запанікував, почав плакати і дзвонити мені. Я чула, як інші діти теж задихалися і кричали на телефони «Мамо, я люблю тебе!» – розповіла Олена Трофимчук.

Вона додала, що дітям чомусь не дозволили бити вікна в заповненій димом аудиторії.

16-річну Катю Пьяночкину залишила у кабінеті викладачка. Дівчинка вибратися з пожежі не змогла.

Катя Пьяночкина

Коли в коледжі почалася паніка, викладач вийшла подивитися, що трапилося. Каті вона сказала, якщо не повернеться, щоб та бігла. Викладач з сумкою пішла, а учениця, коли зрозуміла, що задихається, стала телефонувати до батька з благанням: «Таточку, викладач вийшла, а я задихаюся, спаси мене».

Катю з подругами розкидало хвилею біжать людей, батько досі не знайшов її.