Зеленський зустрівся зі студентами, яких побив “Беркут” у 2013 році

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляється на сайті президента.

“Для вас справи Майдану – це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, або літає, а повинні сидіти – щоб вони сиділи”, – йдеться у повідомленні.

“Присутні напередодні саміту в нормандському форматі у Парижі 9 грудня зазивали Зеленського на зустрічі у Франції не погоджуватися на вибори на Донбасі під дулами автоматів”, – додають там.