Окупанти влаштували потужний обстріл на Донбасі, зафіксовані 23 вибуху

З початку доби 6 грудня окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поряд з Авдіївка Донецької області.

Спочатку вони здійснили потужний обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

“Зафіксовано 23 вибуху. У другому випадку противник застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу зброю. Втрат з нашого боку немає”, – уточнили в міністерстві. За 5 грудня ворожі сили здійснили вісім обстрілу, у тому числі з мінометів калібру 82мм і БМП.

Біля Широкиного вогонь вівся з мінометів, біля Лебединського – зі стрілецької зброї. Також обстрілювали місцевість неподалік Кримського – з гармат БМП-1, гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Біля Луганського і Травневого вогонь вівся з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, двічі біля Новолуганского з гранатометів і неподалік Зайцевого з гранатометів і кулеметів.

Втрат серед складу Об’єднаних сил немає.