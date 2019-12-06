Британська поліція шукає свідків ДТП у результаті якого загинув російський мільярдер

Поліція Великобританії шукає свідків ДТП, в результаті якого російський бізнесмен Дмитро Обретецкий отримав важкі травми і пізніше помер у лікарні. Про це передає ТАСС з посиланням на поліцію графства Суррей.

«ДТП, в якій зіткнулися три автомобілі, що сталося на вулиці Уоррен-лейн [в місті Оксшотт] близько 16:45 (19:45 мск) в понеділок, 25 листопада, коли 49-річний Дмитро, який проживає в Оксшотте, вигулював собаку. Він був доставлений в лікарню, де, на жаль, помер через кілька днів (30 листопада). Розслідування обставин ДТП триває. Ми звертаємося до всіх, у кого є записи відеореєстраторів або інформація, яка може допомогти розслідуванню, зв’язатися з відділом серйозних ДТП», — сказано в прес-релізі.

Діти загиблого попросили «не будувати припущення з приводу обставин події, оскільки це може вплинути на хід розслідування», і поважати їх право на особисте життя після жахливої події і втрати їх батька і кращого друга».

Дмитро Обретецкий починав свою кар’єру у Волгограді. Він був власником групи компаній «Магнат», офіційного дистриб’ютора американської Proctor & Gamble. Останні роки разом з родиною жив у Великобританії.

Раніше британські ЗМІ писали, що ДТП могло бути підлаштовано.