ВЦИОМ: майже 80% росіян хочуть, щоб їх діти були волонтерами

Майже 80% росіян хочуть, щоб їх діти були волонтерами. Про це передає ТАСС, посилаючись на результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

«Практично абсолютна більшість (83%) росіян вважають, що волонтерська діяльність є прикладом для молоді. І 79% опитаних хотіли б, щоб їхні діти займалися волонтерською діяльністю, були волонтерами», — цитує агентство керівника практики політичного аналізу і консультування ВЦВГД Михайла Мамонова.

За його словами, росіяни вважають, що добровольцям притаманні якості, які найбільш цінуються у суспільстві.

За словами соціолога, рейтинг якостей, притаманних волонтеру, очолює доброта (52%), чесність (43%), небайдужість (41%), людяність (40%), працьовитість (34%) і доброзичливість (28%).

Мамонов додав, що росіяни високо цінують роботу волонтерів, враховуючи рішення соціальних проблем і повагу, яким добровольці користуються в суспільстві.

Згідно з результатами опитування ВЦВГД, найчастіше «волонтер» асоціюється з допомогою людям у різних ситуаціях (38%). Половина взяли в дослідженні росіян (49%) впевнені, що люди стають добровольцями з-за бажання відчувати себе корисними. Серед інших причин займатися волонтерською діяльності називають «можливість вирішити загальні проблеми свої та інших людей» (30%), бажання реалізувати себе і свої ініціативи (22%) і бажання жити цікавим, активним життям (21%).