Странный подарок Путина президенту Сербии высмеяли в сети

В сети поделились уморительной шуткой о встрече двух президентов

В сети посмеялись над подарком Владимира Путина президенту Сербии Александру Вучичу.

Соответствующее фото было опубликовано кремлевским журналистом Дмитрием Смирновым.

Украинский блогер Алксей Голубицкий показал данный снимок и пошутил: “Президент Сербии Вучич и Путин обменялись подарками: Путин Вучичу – старое ружье, Вучич Путину – икону. Это такой обмен искренними пожеланиями? Типа,

– Застрелись, шпала!

– Молись, мелкое ч*о, чтобы тебя не застрелили!”.

В комментариях высмеяли сцену с президентами: “Икона ему уже ничем не поможет”, “И ружье чужое… Тульские, ковровские оружейники… мда. А Си Дзин Пи – смартфон подарил, из их комплектующих.… “