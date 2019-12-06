Архивные фото Меган Маркл в откровенном наряде костюме Санты слили в сеть

В сети всплыли архивные фото Меган Маркл, которые были сделаны на американском телешоу Deal or No Deal, пишет FaceNews.ua.

В числе других девушек она появлялась на сцене в мини-платье, на высоких каблуках и с портфелем, где лежал конверт с деньгами – выигрыш для победителя шоу.

Меган, которая ныне славится своим безупречным стилем, предстает, как и ее коллеги, в довольно откровенном наряде — коротком красном платье с большим декольте и оторочкой из белого искусственного меха — в стиле Санта-Клауса.

Актриса Тамека Джейкобс, которая также некогда снималась в этом шоу, рассказала, что Меган, для того, чтобы получить работу, пришлось раздеться на собеседовании до купальника. По словам Тамеки, каждый раз девушки подвергались критичному унизительному осмотру продюсера.

А сама Меган рассказывала, что однажды гостем программы стал бизнесмен Дональд Трамп. После съемок будущий президент США раздал девушкам визитки и пригласил на собственный гольф-курорт. Меган, этим предложением не воспользовалась.