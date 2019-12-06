Названий основний спосіб крадіжки грошей з карт росіян

За останні кілька років шахраї, що займаються крадіжкою коштів з банківських рахунків росіян, практично повністю перейшли на телефонні дзвінки під виглядом співробітників банку, пише «Коммерсантъ».

Як повідомили в Ощадбанку, в 2017 році на такі дзвінки поскаржилися 160 тисяч разів, а в 2019-му кількість скарг зросла до майже 2,5 мільйона. При цьому далеко не кожен дзвінок закінчувався скаргою.

Керуючий директор — начальник управління протидії кибермошенничеству Ощадбанку Сергій Велігодський зауважив, що соціальна інженерія набагато випередила традиційні схеми кібершахрайства, такі як впровадження шкідливого ПЗ або скіммінг (використання пристрою, що дозволяє вважати дані карти і скопіювати її).

Технологія дзвінків також розвивається. Якщо в 2017 році шахраї намагалися дізнатися дані, щоб самостійно провести операцію, то зараз вони намагаються використовувати клієнта безпосередньо для переказу грошей.

Також з 2018 року кіберзлочинці почали активно використовувати заміну номера, щоб жертва бачила при дзвінку знайомі цифри. А нововведенням 2019 року стали професійні консультанти, які вивчають способи боротьби протидії банків такому шахрайству й допомагають оперативно змінювати схеми.

Експерти вважають, що перехід злочинців на такі методи пов’язаний як з ліквідацією технічних недоліків систем, так і дешевизною способу. Якщо для злому потрібні фахівці високого рівня, то для дзвінків достатньо уміння розмовляти з жертвою.

Раніше стало відомо про новий спосіб відбирання грошей у клієнта банку. Він полягає в тому, що шахрай «забуває» банківську картку в банкоматі, а потім заявляє, що вынувший її клієнт банку зняв кошти.