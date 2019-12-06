РосСМИ вперше показали ядерний чемоданчик Путіна у відкритому вигляді

Російські телевізійники, які більше всього на світі люблять цікавитися подіями в Україні, тимчасово знайшли для себе нову цікаву тему — так званий «ядерний чемоданчик» свого президента.

Саме так називається пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу Російської Федерації, в тому числі і знаменита пускова кнопка, за допомогою якої нібито можна почати світову війну.

Зазвичай вся інформація про «ядерний валізці» знаходиться під грифом секретності, з-за чого пристрій став героєм фольклору і міських легенд.

Але, схоже, удача посміхнулася ведучому програми «Військова приймання» на одному з російських військових пропагандистських телеканалів Олексію Єгорову, який показав, як виглядає ядерний чемоданчик в розкритому вигляді.

Ядерний чемоданчик вперше показали у відкритому вигляді. На кадрах видно, що кнопка «пуск» виконана в білому цветеhttps://t.co/ScDdWyf7UT pic.twitter.com/JIKNH2cJ3N

— Газета.Ru (@GazetaRu) December 5, 2019

Також він розповів, що незважаючи на те, що народна поголоска пов’язує ядерний чемоданчик з фігурою глави держави, зберігає його військовий офіцер, причому в його обов’язки входить цілодобово бути поблизу від Верховного головнокомандуючого.

Важливою складовою пристрою є унікальна флеш-карта. Вона виступає в ролі одного з ключів, необхідних для розблокування повного функціоналу ядерної валізки. Звертає на себе увагу та сама кнопка пуск. Всупереч сформованим у людей уявленням, вона білого, а не червоного кольору.

Журналіст зазначив, що показаному їм чемоданчика 50 років, і у Володимира Путіна більш сучасний аналог.

У той же час користувачі Мережі їдко зазначили, що навряд чи путінська версія сильно відрізняється модернізацією від показаної — огляду «пізнання» Путіна в сучасних технологіях, саме такий чемоданчик буде в самий раз.