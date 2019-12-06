В учасників тривалої антарктичної експедиції зменшився мозок

Провівши 14 холодних місяців в Антарктиді, дев’ять дослідників покинули континент з трохи меншою кількістю сірої речовини. Мозок учасників експедиції сканували за допомогою МРТ до і після поїздки, внаслідок чого з’ясувалося, що деякі його структури у всіх учасників скоротилися. Зокрема, значний обсяг втратив гіпокамп — частина мозку, відповідальна за навчання і формування довготривалої пам’яті.

Результати дослідження, опубліковані 4 грудня в «The New England Journal of Medicine», показують, що учасники експедиції були позбавлені необхідної стимуляції мозку, проживаючи і працюючи в ізольованою дослідної станції і спілкуючись з обмеженим колом людей.

Скорочення гіпокампу може також негативно вплинути на здатність дослідників виражати емоції і взаємодіяти з іншими людьми, тому що гіпокамп грає ключову роль в цих когнітивних процесах.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Попередні дослідження, проведені за участю гризунів, продемонстрували аналогічне вплив соціальної ізоляції на мозок: життя в «монотонній» середовищі, де не відбувається практично ніяких змін і де міститься мало цікавих об’єктів чи приміщень для дослідження, викликає в мозку гризунів зміни, аналогічні змінам в мозку учасників антарктичної експедиції.

Тривалі періоди ізоляції послаблюють здатність мозку утворювати нові нейрони. А гіпокамп — одна з небагатьох областей мозку, яка може генерувати нейрони і в зрілому віці, — перебудовує наші нервові ланцюги тільки тоді, коли ми вчимося і набуваємо нові спогади.

Що змінилося, крім гіпокампу?

Перед початком експедиції вчені виміряли у дев’яти членів команди рівні білка, відомого як нейротрофічний фактор мозку. Білок BDNF підтримує зростання нейронів і дозволяє новим клітинам виживати. Без BDNF гіпокамп не може створювати нові нейронні зв’язки.

Дослідники виявили, що по завершенню експедиції рівні BDNF у її учасників впали на 45 відсотків, і залишалися низькими навіть через 1,5 місяця після повернення команди додому. Скоротилися і інші області мозку: зубчаста звивина, парагиппокампальная звивина, дорсолатеральная префронтальна кора і орбитофронтальная кора.

Учасники експедиції по поверненню показали гірші результати в тестах на просторове сприйняття і уважність порівняно з їх оцінками перед експедицією.

Таким чином, результати дослідження показують, що тривала ізоляція може виснажити запаси білка BDNF в мозку, змінити структуру гіпокампу і підірвати важливі когнітивні функції.

Дослідники вже вивчають кілька можливих способів запобігання деградації, таких як спеціальні фізичні вправи і активність у віртуальній реальності. Теоретично, якщо результати досліджень на гризунах можна спроектувати і на людей, «збагачення» середовища людини новими предметами і активностями може захистити важливі області мозку від скорочення.

За матеріалами Live Science

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