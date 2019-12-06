«Раптова технічна помилка»: у Єгипті розбився куплений в РФ винищувач Міг-29

Єгипетський реактивний винищувач Міг-29 розбився з-за технічної несправності.

Як інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на «Укрінформ», про це повідомляє Xinhua.

«Єгипетський винищувач розбився через раптову технічної помилки, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувавшись з літального апарату», — пише Xinhua з посиланням на слова офіційного представника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рифая.

Спеціалізований технічний комітет зараз проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.

Сіньхуа нагадує, що це вже другий російський Міг-29 розбився в Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ в рамках комерційного контракту від 2016 року на загальну суму в $2,5 млрд. Перший такий випадок стався у листопаді минулого року, обійшлося без жертв.