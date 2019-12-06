Зеленський не бачить проблеми в погрози вбивством активісту «Протасового яру» з боку Корбана та його спільника заступника голови ВП Смирнова

Президент України Володимир Зеленський проігнорував факти погроз бенефіціара компанії-забудовника Геннадія Корбана та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова на адресу лідера громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного. Про це активіст написав у себе в Facebook за підсумками зустрічі з Зеленським.

За його словами, в нинішній ситуації Зеленський лише заявив, що Смирнов погрожував активісту до призначення в ОП. Активіст звернув увагу на те, що вже після призначення Смирнов курирує інтереси Корбана, однак глава держави на це ніяк не відреагував.

Слід зазначити, що за фактом погроз Ратушний написав заяву в Генпрокуратуру ще в жовтні, однак кримінальне провадження досі не було розпочато.

«Ні в якому разі не хочу потурбувати ваш затишний міжсобойчик. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в невіданні колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники)», — зазначив активіст.

Як повідомлялося раніше, за місяць до призначення на посаду заступника голови Офісу президента Андрій Смирнов зустрічався з активістами-противниками забудови Протасового яру в Києві від імені забудовників. За словами активістів, Смирнов, виступаючи від імені дніпропетровських бізнесменів Геннадія Корбана та Олега Левіна, погрожував і натякав на небажаний розвиток ситуації.