У Рівному багатодітна мати випала з вікна

У Рівному за загадкових обставин померла багатодітна мати. У поліції схиляються до версії про самогубство.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

“Вона випала з вікна квартири брата. У поліції схиляються до версії про самогубство. Родичі стверджують, що покінчити з собою і залишити сиротами маленьких дітей жінка не могла. Не вірять у таке і мешканці багатоповерхівки, тому що напередодні чули гуркіт і сварки”, – розповіли журналісти. Тіло жінки побачив хлопець, який йшов у гості до друга. Мешканці будинку викликали “швидку” і поліцію.

“Ознак насильницької смерті не виявлено, на даний момент все виглядає ніби жінка вистрибнула з вікна”, – розповіли в поліції. Примітно, що в цей час в квартирі знаходився її брат.