Смерть підлітка у Прилуках: Поліція каже, що він впав сам, місцеві жителі не вірять

Батьки загиблого в Прилуках Дениса Чаленко відмовляються визнавати результати київської експертизи, згідно з якою їхня дитина впав і вбився сам. Тому вони мають намір проводити ексгумацію тіла сина. Про це повідомляє ТСН.

Згідно з даними Головного управління поліції, дитини, тіло якого було знайдено між залізничними шляхами, поїзд не збивав. Крім того, правоохоронці спростовують версію батьків, які стверджують, що підлітки жорстоко побили до смерті. Слідів побиття на його тілі не виявили.

Більш того, було встановлено, що сліди крові в декількох сотнях метрів від місця, де лежало тіло Дениса Чаленко, насправді не кров.

«Я дитини сам бачив. Дві здоровенні гематоми під очима, кров у нього з носа йшла. У нього була майка в крові, коліна брудні і брудні штани. Це дитина, виходить, сиділа на колінах. Як вони можуть говорити, що він у горизонтальному положенні лежав», – заявив батько загиблого Віктор Чаленко.