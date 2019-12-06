Бойовики взяли в полон 28-річного українця, який пройшов тортури в Донецьку: перші подробиці

Бойовики повторно взяли в полон українця Григорія Сінченка 1991 року народження, який вже зазнавав тортур в 2016 році в окупованому Донецьку.

Як повідомляє “Центр громадянських свобод” в Facebook, коли він перший раз потрапив в полон, його били струмом, душили, підвішували до стелі і тримали в камері без води з руками в наручниках за спиною.

При цьому українець зумів вижити, після чого його звільнили під час обміну 27 грудня 2017 року.

Вдруге в полон він потрапив 31 жовтня. Терористи привезли страшно побитого Сінченка в квартиру матері для проведення обшуку. Після цього доля Григорія невідома.

В даний момент його місцезнаходження невідоме.