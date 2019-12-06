Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

В следующем году ним будет классический синий

Специалисты института цвета Pantone назвали цвет, который станет самым актуальным и востребованным в 2020 году.

Как сообщается на сайте организации, им стал классический синий (Pantone 19–4052), который напоминает огромное и бескрайнее вечернее небо.

Его определяют как цвет спокойствия, элегантный в своей простоте. Институт отмечает, что, переступая порог нового десятилетия, мы нуждаемся в надежности и стабильности — стремление к этому и отражает классический синий.

Напомним, институт Pantone определяет самый актуальный цвет, который становится ориентиром для дизайнеров в различных сферах, с 2000 года.