В США при крушении вертолета погибли трое военнослужащих

Вертолет, потерпевший крушение в штате Миннесота, выполнял рутинный тестовый полет в рамках техобслуживания.

В США в четверг, 5 декабря, в штате Миннесота разбился вертолет типа UH-60 Black Hawk, на борту которого находились трое солдат Национальной гвардии Миннесоты, пишет Deutsche Welle.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолтц подтвердил на пресс-конференции, что выжить при крушении вертолета не удалось никому.

@GovTimWalz at the helm of a news conference at the Holy Cross School in Marty, MN, announcing all three crew members aboard a National Guard helicopter have died. The helicopter crashed about 16 miles southwest of #StCloud. Not the sort of news anyone wants to cover.

04:39 – 6 дек. 2019 г.

Вертолет поднялся в воздух около 14.00 в городе Сент-Клауд, выполняя плановый испытательный полет в рамках процедуры техобслуживания, сообщает информагентство AP.

Спустя всего 9 минут после старта вертолет подал сигнал бедствия. Крушение произошло над фермерским полем к юго-западу от города Сент-Клауд. На поиски места крушения у служб спасения ушло несколько часов.