Дональд і Меланія Трамп відкрили головну ялинку США: як виглядає святкове дерево (фото)

Однією з довгоочікуваніших подій у Вашингтоні стала традиційна церемонія відкриття головної новорічної ялинки США. Захід не оминули увагою Дональд і Меланія Трамп.

Після участі у саміті НАТО президентське подружжя квапно повернулось до Білого дому. Все тому, що 5 грудня у графіку Дональда і Меланії Трамп було заплановане урочисте відкриття ялинки, встановленої неподалік президентської резиденції.

Для першої леді цей день був особливо важливим, адже саме вона затверджувала ескіз декору новорічного дерева. Для зустрічі 2020 року Меланія Трамп вирішила підібрати однотонний золотистий декор та рясно прикрасити ялинку гірляндами.



Головна ялинка США / Instagram / @flotus

Не менш ефектним був і образ, який перша леді США підібрала для святкової події. Знаменита модниця постала перед американцями у твідовому червоному пальті з білими смужками. Вбрання нагадувало різдвяно-новорічну тематику, тому, як наголосили у західних ЗМІ, ідеально підійшло до урочистого заходу. Туфлі-човники та лаконічні прикраси завершили бездоганний образ Меланії Трамп.

“Ще одна весела традиція свята у столиці нашої країни! Сьогодні ввечері я з Дональдом Трампом побувала у Південному президентському парку, де відбулось відкриття новорічної ялинки. Чудово бачити всіх у такому святковому настрої!” – прокоментувала подію перша леді.



Дональд і Меланія Трамп на відкритті ялинки / Instagram / @flotus



Стильний образ Меланії Трамп / Getty Images

Цікаво, що традиція запалювати різдвяні вогні на ялинці має вже 97 років. Вперше у 1923 році це зробив президент Калвін Кулідж. Відтоді глави Білого дому повторювали досвід колеги та поставали перед американцями за кілька тижнів до Різдва. У 2018-му Дональд і Меланія Трамп не порушили традиції та взяли участь у святковій церемонії. Тоді перша леді США обрала білосніжний образ, а в декорі ялинки поєднала кілька кольорів.



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images