Бандитські цінності. Як Фірташ пов’язаний з мафією

І чому його не видають в США.

Незабаром повинно бути прийнято остаточне рішення про екстрадицію збіглого українського олігарха Дмитра Фірташа в США з Австрії. Частину багатомільярдного стану він зробив на підозрілих операціях з «Газпромом» завдяки своєму таланту домовлятися з російськими чиновниками і бандитами, зазначає видання The Insider.

Американці (а також іспанці і самі українці) підозрюють його в підкупі чиновників, рекеті і відмиванні грошей мафії. Фірташа називають людиною Могилевича — одного з лідерів злочинного світу, співзасновник «Солнцевського» ОЗУ, довгий час входив до десятки найбільш розшукуваних злочинців США. Сам Фірташ стверджував, що ніяких справ з Могилевичем не вів. Однак The Insider зібрав воєдино документи, доступні звіти зарубіжних розвідок, прослуховування і показання свідків, які не просто підтверджують тісний зв’язок Фірташа з Могилевичем, але і вказують на системні відносини олігарха з різними злочинними угрупованнями.

Рекетир або жертва «Евромайдана»? За що заарештований Фірташ і як його судять

Громадянин України Дмитро Фірташ був заарештований у Відні за запитом США у 2014 році. Зараз він на волі: заставу в $125 млн за нього заплатив російський мільярдер, партнер Алішера Усманова Василь Анісімов, резидент Швейцарії.

Згідно звинуваченням, Фірташ і ще п’ять чоловік підозрюються в порушенні закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act): в 2006 році вони змовилися заплатити щонайменше $18,5 млн індійським чиновникам, щоб отримати ліцензії на видобуток корисних копалин. Очікувалося, що проект з видобутку буде приносити понад $500 млн в рік, у тому числі від операцій з «Компанією А» зі штаб-квартирою в Чикаго (судячи з усього, мова йде про продаж титану корпорації Boeing). Все це Фірташ реалізовував через зареєстровану в Австрії Group DF (тому і суд іде в Австрії). Обвинувачені нібито передавали і переховували хабара під виглядом оплати легальної діяльність через Group DF і використовували погрози, рекет і залякування.

В австрійському суді у Фірташа справи спочатку йшли добре: Вищого земельного суду Відня заперечував проти екстрадиції Фірташа на тій підставі, що «Євромайдан вплинув на кримінальне переслідування Фірташа в США», і тому справа нібито є політичним і екстрадиція неможлива. При оскарженні цього рішення (кореспондент The Insider був присутній на процесі) представник генпрокуратури Австрії Евальд Штани заявив: пояснення з приводу політичних мотивів переслідування є неконкретними і спекулятивними, інакше б всіх проросійських магнатів оголосили в розшук.

Сторона захисту затягувала процес як могла — чотири адвоката по черзі розвивали складні конспірологічні конструкції про те, що переслідування Фірташа — помста США за підтримку Януковича, і лякали австрійських суддів «негативними міжнародними наслідками». Фірташ відмовився від останнього слова і в ході процесу спілкувався лише з адвокатами, час від часу тихо лаючись матом.

Задовольняючи запит Генпрокуратури Австрії, тобто, дозволяючи екстрадицію в США, суддя, однак, зауважив, що не хоче виступати третьою інстанцією, що рішення в будь-якому випадку приймає міністр юстиції Австрії, який підписує дозвіл на екстрадицію.

Тимчасовий уряд Австрії (діяло після скандалу з віце-канцлером Хансом-Крістіаном Штрахе) позитивно вирішило питання про екстрадицію Фірташа 16 липня. Зазвичай така підпис — формальність, і за законом виняток робиться лише для тих, кому в разі екстрадиції загрожують тортури і смерть. Фірташу тортури не погрожували, але його адвокат Дітер Бемдерфер (ні багато ні мало екс-міністр юстиції Австрії) звернувся в окружний суд Відня по кримінальних справах, вимагаючи розгляду екстрадиції по новій. Дивним чином цього виявилося достатньо, щоб знову відкласти екстрадицію.

Екс-міністр юстиції Австрії не єдиний високопоставлений юрист Фірташа. Після арешту міжнародний штат його адвокатів і піар-агентів істотно збільшився. За «титанового справі» чесне ім’я Фірташа належить відстоювати вражаючою артилерії: колишній директор ФБР, колишній помічник генпрокурора США, колишній міністр закордонних справ, член палати лордів, найбільший колекціонер. В його команді була і приватний консультант з безпеки» Христина Вилькенинг, колишня співробітниця Штазі, найнята за 700 тисяч євро. З нею у Фірташа стався дуже неприємний прокол.

За 10 тисяч євро Вилькенинг підкупила якогось поліцейського, який, минаючи Мін’юст Німеччини, написав безпосередньо генпрокурору США послання, про те, що Фірташ «готовий вести бесіду з усіх питань, які становлять інтерес для Сполучених Штатів Америки». Розмови з генпрокурором США не вийшло, а Вилькенинг і співробітника поліції заарештували слідчі з Німеччини. У 2016 будинку в особняку Фірташа у Відні пройшли обшуки у цій справі.

Про що ж Фірташ збирався говорити з генпрокурором США? В статті The New Times, опублікованій в жовтні 2017, якийсь обізнане джерело заявило: «Багато знаючі люди стверджують, що більша частина прибутку «Росукренерго» йшла на закордонні рахунки Путіна і Медведєва, Фірташ, звичайно ж, прекрасно обізнаний, що, в яких обсягах і де лежить». The Insider відомий цей джерело, як і те, що всю цю історію про офшорах Путіна і Медведєва йому сам Фірташ і розповів. Можна припустити, що саме цією інформацією (яка, втім, не звучить неправдоподібно) Фірташ і збирався торгувати з США.

Втім, якщо Фірташ в США все-таки потрапить, то з місцевою прокуратурою йому доведеться говорити не про Путіна і Медведєва, а про свої зв’язки з Моглилевичем, колись найбільш розшукуваним злочинцем в США.

Як «Солнцевские» газ продавали. Фірташ, Могилевич і друзі з ФСБ

Партнер «Газпрому» Дмитро Фірташ потрапив у поле зору ФБР, а також правоохоронних органів Австрії та Угорщині ще в початку 2000-х років у зв’язку з підозрами в причетності до злочинної групи Могилевича. У 2005 році ФБР повідомила про це Австрії. Із звітом Федерального бюро розслідувань Австрії з цього приводу ознайомився The Insider.

Хто такий Могилевич

Могилевич двічі сидів ще в СРСР у 70-х роках, в тому числі за шахрайство, потім став розвивати бізнес у США: у 77 році його емісар Давид Богатин купив п’ять кондомініумів в Трамп-Тауер, їх вилучать за вироком суду в 1987 за відмивання грошей від злочинної діяльності. (Докладніше про те, як російський криміналітет облюбував казино і нерухомість Трампа, The Insider вже писав).

За словами джерела з оточення Могилевича, свій перший капітал «Сева» (прізвисько Могилевича) заробив на тому, що пропонував виїжджає з СРСР з кінця 70-х по так званій «єврейській візі» переправити кошти за кордон. Колишній співробітник ізраїльської поліції, вивчав діяльність «Солнцевських» і Могилевича, описав цю схему так. «В СРСР родичі виїжджаючого, продав своє майно, віддавали людям Севи готівку, називаючи їх «баночками чорної ікри» для конспірації.

Одна баночка чорної ікри» означала 1000. Підозр це не викликало: легальний переказ грошей був неможливий, взаєморозрахунки між родичами і довіреними особами прийняті у євреїв. Потім в США довірені особи повинні були повернути еквівалент — $10 тисяч — іммігранту, однак бували випадки, коли замість боргу іммігранту приносили просто десять банок чорної ікри. Ще більш великі заробітки Могилевичу приніс підпільний обмін валют».

Семен Могилевич

З 1989 року Могилевич жив у Будапешті, звідки керував міжнародної імперією, що простягалася на Росію, Чехію, США, Канаду та інші країни. При почалася приватизації він заволодів заводом з виробництва зброї в Угорщині. З 1992 по 1996 рік він підозрювався в США в торгівлі наркотиками, контрабанду золота, здирстві, відмиванні грошей, шахрайстві, контрабанді зброї, військового обладнання, культурних цінностей з Росії і інших країн, у тому числі в контрабандній торгівлі військовою технікою «Західної групи військ» в НДР. За даними ФБР, він був одним із семи лідерів «Солнцевських» і відповідав за відмивання грошей в організації.

У серпні 2005 ФБР склала актуалізований звіт про діяльність Могилевича у зв’язку з поставками газу «Газпромом» з Туркменістану в Україну і передбачуваною «незаконною виплатою відкатів» членам організації. Хоча з 2003 року був оголошений в розшук (до речі, ордер на його розшук підписав нині знаменитий на весь світ Роберт Мюллер, який займав тоді посаду глави ФБР), ніяких письмових документів для кримінального переслідування третім країнам не давалося, тому він відчував себе спокійно в своєму шикарному будинку в центрі Будапешта на вулиці Бенцур. «В’їзд до США йому був закритий, але робилися винятки, коли він зобов’язувався інформувати США про міжнародних злочинних організаціях», — запевняє угорський силовик, з яким вдалося поговорити The Insider.

Він зазначає щільні зв’язки Могилевича в силових структурах і згадує епізод, коли угорські силовики обговорювали на зустрічі з колегами з Великобританії і США в академії ФБР в Будапешті можливість отримання досьє з КДБ на Могилевича. Через два дні Могилевич, якимось чином дізнавшись про зміст їхньої розмови, надіслав до академії ФБР «досьє» на самого себе, викликавши шок у учасників зустрічі.

У підсумку замість кримінальної справи угорські власті почали влаштовувати Могилевичу податкові перевірки та іншої «харасмент», типу затримань для встановлення особи, і до 1999 він з Угорщини поїхав до Москви. Там авторитету вже чомусь ніхто не турбував, (якщо не вважати дивного інциденту з недовгим арештом, про яке The Insider писав у матеріалі «Чемодан від солнцевських: у Путіна є відеокомпромат на лідера Угорщини?»).

Перша газова афера — EuralTransGas (ETG). «Солнцевские» і «Тамбовські»

Схема з туркменським газом виглядала наступним чином. Газпром, замість того щоб реекспортувати туркменський газ в Україну самостійно, навіщо-то поступився права на експорт газу якоїсь компанії EuralTransGas (ETG). Зареєстрована ця компанія була в угорському селі Чабди адвокатом Могилевича Зеєв Гордон, а президентом там значився Андраш Кнопп, який раніше керував угорським відділенням «Газпрому». Відомо, що Кнопп як мінімум був добре знайомий з Могилевичем (на початку 2000-х в ході розслідування про відмивання грошей «Солнцевськими» в Німеччині до слідчих потрапили записи Кноппа, зокрема, його рукою був записаний телефон Могилевича). Зараз Кнопп разом з Фірташем є обвинуваченим у справі про корупцію в Індії.

За 2003 рік оборот ETG склав $2 млрд. За наступні два роки її існування цифри опубліковані не були.

Від «Газпромбанку» і «Зовнішекономбанку» ETG надійшло 227 млн кредитів, уточнювала ETG на своєму вебсайті, який нині не діє (збереглася його копія). Там же йдеться, що на 25% фірма належала віденської фірмі DEG (повна назва D. E. G Handels — und Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H). З повною виписки ETG з комерційного реєстру Угорщини, з якою ознайомився The Insider, слід, що D. E. G розташовувалася за тією ж адресою, що і актуальний бізнес Фірташа — Group DF International — Löwelstr. 12/2/9 у Відні.

Іншим співвласником ETG була фірма Atlantic Caspian Resources під керівництвом Роберта Шетлера-Джонса з Лондона. Його австрійська поліція також називає активним членом організації Могилевича. Сьогодні він офіційно входить в раду керуючих Group DF Фірташа.

У ETG Могилевич-Фірташ співпрацювали і з «Тамбовськими». Співвласниками ETG були кіпрські офшори Dema Trustees і Dema Nominees, які опосередковано володіють часткою у Петербурзькому нафтовому терміналі. При цьому реальними бенефіціарами терміналу були петербурзькі авторитети Ілля Трабер, Сергій Васильєв та їх молодший партнер Дмитро Скигін (після смерті — його син Михайло), а «рейдерське захоплення» терміналу поставили екс-главі «Тамбовських» Володимиру Кумарину в його останньому вироку.

«Солнцевские» домовлялися з пітерської портової мафією («Тамбовськими») про участь у газовому транзиті, пояснив The Insider колишній член «Солнцевських» Леонід Ройтман. За його словами, «Тамбовські» замикалися на «Солнцевських» були молодшими партнерами. Цій співпраці є чимало підтверджень. Так, на дні народження петербурзького «Тамбовського» Володимира Кумаріна, відео якого публікував The Insider, присутній Могилевич, а Михась навіть вимовляє тост про те, що в бізнесі недостатньо таланту, важлива «допомога божа». За дивним збігом, пізніше в Іспанії у Фірташа виявився той же бізнес-менеджер Антоніо Фортуни, що і у «Тамбовських».

Друга газова афера — Росукренерго

Пізніше компанії Фірташа-Могилевича розвивали всю ту ж схему реекспорту туркменського газу вже через одному прокладку — Росукренерго. Саме з цією компанією з 2005 і аж до 2014 року укладав угоди Газпром. Прокладка отримала ексклюзивне право торгувати транзитним газом з Туркменістану в Україні, а потім і газом самого Газпрому. Ніякого раціонального економічного обґрунтування, що пояснює, навіщо «Газпрому» потрібен цей посередник, не було.

У комерційному реєстрі Цуга, як переконався The Insider, одним із керуючих Росукренерго з 2004 був вказаний Олег Пальчиков, а другим — однокурсник Медведєва Костянтин Чуйченко, нині заступник голови уряду Росії, якого у 2008 змінив один з топ-менеджерів «Газпрому» Микола Дубик.

У 2005 році оборот компанії склав $4,4 млрд, у 2006 році — понад 7 млрд. Бізнес RUE зростав до 2009 року — газового конфлікту Росії з Україною, після чого RUE відсторонили від угод «Нафтогазу» з «Газпромом», але і після цього компанія відсудила право продати газ, що залишився в сховищах «Нафтогазу». Тільки прибуток від цього складала близько мільярда доларів. Крім того, «Газпром» видав RUE аванс в $2,6 млрд до 2012 року. У 2011 році Фірташ уклав контракт на постачання середньоазіатського газу в Україну самостійно, без «Газпрому», а «Газпром» взяв у борг $550 млн у RUE під низький відсоток. Компанія була ліквідована лише після «Евромайдана».

«За оперативними даними, отриманими в квітні 2005 року, Пальчиків регулярно зустрічається у Відні з Фірташем. Також у Відні з ними працює Іван Фурсін», — пишуть австрійські слідчі у вищезгаданому звіті, зазначаючи, що всі троє, включаючи Івана Фурсіна, є «високопоставленими членами організації Могилевича». Відразу після загальної зустрічі в 2005 році Фурсін, Пальчиків і Фірташ провели нараду з представниками Raiffeisen, щоб відкрити там рахунки. Один рахунок був використаний для розрахунків «Росукренерго» із «Газпромом» і «Нафтогазом» України, паралельно з іншого рахунку перераховувалися виплати на фірми з головними офісами на Британських Віргінських Островах, Естонії, Великобританії та Росії. Австрійське слідство припускає, що обидва рахунки контролював Дмитро Фірташ.

У звіті правоохоронців зазначається, що частина прибутку «Росукренерго», яка замінила ETG, імовірно виплачувалося назад у вигляді «відкатів членам організації Семена Могилевича», а також «відкритим залишається питання про шахрайстві і відмиванні грошей», при цьому фірма змінила назву, але не людей, які залишаються тими ж і підлягають Могилевичу. Це Роберт Шетлер-Джонс з Atlantic Caspian Resources, Фірташ і Фурсін. Однак, на момент 2005 року дані ФБР не могли бути використані у відкритому кримінальному процесі, оскільки були передані в Австрію «конфіденційно».

В аналітичному звіті контррозвідки Швейцарії від червня 2007 року, який називається нехитро «Співпраця ФСБ і ОЗУ», навіть стверджується, що Могилевич особисто був присутній на російсько-українських переговорах по газу. Цей звіт The Insider в 2015 році передав німецький журналіст-розслідувач Юрген Рот, автор декількох книг про «російської мафії». Подробиць там не наводиться, але ці дані підтверджують і деякі колишні члени «Солнцевського» ОПГ.

У грудні 2006 все ті ж австрійські слідчі, автори звіту від 2005 року, в рамках міжнародної правової допомоги приїхали в Київ, де повідомили українським колегам, що Фірташ підозрювався прокуратурою Берліна у відмиванні $2 млн і що встановлено зв’язок Фірташа з Могилевичем. Зокрема, до 2003 року існували 2 кіпрські компанії, засновані Фірташем разом з дружиною Могилевича Галина Телеш. (Сам Фірташ пізніше заявив Forbes, що, вже купивши компанію, виявив, що директором однієї з фірм-засновників працює дружина Семена Могилевича).

Австрійці вважають, що Фірташ заробляв не менше 200 млн євро в рік, «поставивши корупцію на чолі кута своєї кар’єри, завівши знайомства з політиками». Дохід «Росукренерго» в тому році склав 785 млн євро.

Став відомим пізніше фонду Hermitage Capital заявив в 2005 році, що “Газпром” щороку втрачає $478 млн.

Згідно з довідкою про поїздку австрійських слідчих до Києва (є в розпорядженні The Insider), Андрій Василишин (екс-глава МВС, на той момент радник міністра) у відповідь повідомив, що СБУ вже багато років вивчає діяльність Могилевича і що крім газової галузі він має інтереси в таких підприємствах Фірташа як РСХ, «Кримсода», «Кримський титан» і «Рівнеазот».

За даними СБУ, Фірташ і Могилевич познайомилися в Києві ще до перебудови і з тих пір підтримують зв’язок. Згідно Василишину, Україна намагалася домовитися з «Газпромом», але «Газпром» наполіг на посередника в особі «Росукренерго», за якою, за його даними — стоїть ФСБ, яка співпрацює з Могилевичем.

«У ФБР сказали — з історією покінчено». Як Фірташ йшов від слідства

Фірташ не раз намагався відмежуватися від Могилевича і його проектів. У 2008 році він навіть сам з’явився в посольство США в Києві, де розповів, як важко без згоди Росії прибрати «Росукренерго» з поставок газу. Він також заявив, що був змушений отримати у Могилевича дозвіл на свій бізнес. Навряд чи цих заяв було б достатньо, якби слідство велося всерйоз. Але, схоже, самі правоохоронці не виявляли належної ініціативи. Це видно з матеріалів слухань австрійського парламенту у 2007 році, присвячених діяльності «Ізмаїльської» і «Солнцевського» ОЗУ в Австрії. Перед депутатами виступив і Еріх Цветтлер, на той момент співробітник Федерального бюро розслідувань Австрії.

Перша частина слухань була відкрита вона опублікована на сайті парламенту Австрії. Після лекції про те, як масштабний та важливий бізнес Raiffeisen, голова правління Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек підтвердив, що банк соосновал «Росукренерго» разом з Фірташем і Фурсіним. Однак він заявив, що банк замовив перевірку фірми Kroll, в якій працюють професіонали з ФБР, ЦРУ, і в її звіті нібито значиться, що зв’язки Фірташа з Могилевичем — міф. Kroll не відповіла на запит The Insider.

Друга частина слухань була закритою, але її транскрипт вдалося отримати The Insider від Юргена Рота в 2015.

Депутат Вернер Коглер (зелені):

— Мова йде про представників Raiffeisen Investment разом з їх довірителями. Коротше кажучи, як пізніше з’ясувалося, мова йде про Фірташа і Фурсине. Вони злітали в США, Вашингтон, в лютому <2006 року — The Insider> і там, так би мовити, доповіли обстановку. Це все дуже дивно виглядає. Вам відомо, що Raiffeisen Investment AG і менеджмент прийняли рішення полетіти в США і там відзвітувати перед представниками ФБР, ЦРУ? Що вам про це відомо?

Слідчий Еріх Цветтлер:

— Єдине, що мені відомо, — це те, що представник ФБР приїхав у Відень і сказав, що з усією цією історією покінчено, оскільки представники правління Raiffeisen якимось чином зустрілися з людьми Стюарта Леві і більше немає ніяких підстав… І ось ми більше нічого і не чуємо з американської сторони про «Росукренерго». Це адже компанія заснована в Швейцарії, тільки рахунки відкриті у Відні.

У відповідь депутат Вернер Коглер зазначає, що Іван Фурсін проживає в Австрії і є підставною особою Могилевича, і дивується — хіба не можна почати розслідування? Цветтлер заявляє: «Поліція повинна починати розслідування тільки з-за цього? Ми тут не на Балканах, у нас правова держава!» Цветтлер наполягає, що ФБР не надійшло «жодного папірця», яку можна було б використовувати для порушення справи.

Стюарт Леві — колишній радник казначейства США з питань тероризму і фінансової розвідки — нині працює головним юристом банку HSBC в Лондоні. На запит The Insider він не відповів.

Фірташ і іспанське справу. Як «Солнцевские» робили бізнес з «Тамбовськими»

Сьогодні екстрадиції Фірташа домагається та Іспанія. У запиті Іспанії у Вену Фірташ фігурував у зв’язку не тільки з «Солнцевського» ОЗГ на чолі з Могилевичем, але також і з «Тамбовського».

У 2015 році іспанська прокуратура завела на Фірташа справу і потім оголосила його в міжнародний розшук. Віденський суд в 2018 році Іспанії відмовив в екстрадиції, пославшись на недостатньо детальний запит. Передбачалося, що Фірташ дасть Іспанії свідчення по відеозв’язку, але поки цього не сталося. У листопаді 2019 року слідчий суддя закрив справу, однак прокуратура Іспанії оскаржила це рішення. Перспективи нових запитів з Іспанії будуть залежати і від розвитку кримінальних справ Фірташа в Україні, які проллють світло на походження інвестуються в Іспанії коштів.

«Бізнес-структура, розгорнута групою Дмитра Фірташа» (DF) по всій Європі, спрямована на здійснення різних операцій і капіталовкладень, кінцевою метою яких є відмивання грошей, отриманих в результаті незаконної діяльності організованої злочинності на чолі з Могилевичем», — йдеться в обвинувальному висновку у справі Фірташа в Іспанії, з яким ознайомився The Insider.

Запит на екстрадицію стверджується, що Фірташ діяв через Хареса Юссефа, — сирійця за походженням, що став українцем і навіть встигли попрацювати радником президента України Віктора Ющенка. Син Хареса Юссефа Максим живе в Іспанії, і саме через нього, згідно слідству, Фірташ відмивав гроші. Для цих цілей Максим Юссеф вів справи з Антоніо Фортуни, іншим фахівцем по відмиванню грошей, але вже не «Солнцевського» ОЗУ, а «Тамбовського».

Харес Юссеф, партнер Фірташа

Ось один з прикладів, який можна знайти в офіційному запиті про екстрадицію Фірташа:

«Фірма Inpar S. A., заснована в Марбельї обвинуваченим у справі «Тамбовско-Малышевской» ОЗУ Антоніо Фортуни, була продана синові Хареса Юссефа Максиму Юссефу за 1,2 млн євро. У 2009 році Фірташ придбав через Антоніо де Фортуни віллу в селищі La Zagaleta в провінції Малага за 1,5 млн євро з доходів від злочинної діяльності».

Чому слідчі вважають Фортуни людиною, пов’язаним з «Тамбовськими»? Фортуни керував складною структурою компаній в інтересах Сергія Кузьміна, одного з ватажків «Тамбовско-Малышевских». (Раніше The Insider писав про іншому європейському фронтмене Кузьміна — Юрге Висмане з Ліхтенштейну, який, бувають же такі збіги, обслуговував одночасно і компанії, які володіли знаменитим «палацом Путіна» на мисі Идокопас).

Але дійсно Харес Юссеф оперував саме грошима Фірташа? Відомо, що у Відні він живе в сусідньому приміщенні з офісом Фірташа в центрі міста на Элизабетштрассе. Подібно до того як Фірташ стверджує, що практично не знайомий з Могилевичем, Харес Юссеф стверджує, що просто знайомий з Фірташем і випадково виявився сусідом, але справ з ним не веде. Прослушки це спростовують, стверджує іспанське слідство.

Ось, наприклад, одна з таких прослуховувань — розмова 15 січня 2016 року між бізнесменом Олександром Швейкхардтом і Мисбахом Альдруби, якого слідство вважає людиною Фірташа і Юссефа в Барселоні. Альдруби каже, що Юссеф неправильно скористався своїми зв’язками і свій головний актив — дружбу з Ющенком — вжив тільки на те, щоб познайомити з ним «Діму Фірташа, який до цього був людиною маленьким». Уточнюючи, що розмова йде «по секрету», Альдруби продовжує:

«Укренерго», контора на мільярд, була створена завдяки тому, що Харес допоміг йому. Він сходив до президента на тригодинну нараду, за підсумками якого і вийшла ця компанія. І що він має з цього? Я говорив йому: «Харес, не роби цього, потягни час з ним, зажадай собі як мінімум 30% компанії, ну хоч 10%, спочатку підписуй з ним папери, перш ніж що-небудь робити. І він: «Ні в якому разі, ні в якому разі, він мій друг. Він все зробить». Після цього він отримав 50 млн від нього, 50 млн по доброті душевній, а не як співвласник».

Швейкхард у відповідь тільки охає. Альдруби продовжує:

«А коли він всунув наше все … (нрзб) в Молдові? Він пообіцяв їх Усманову. Усманов дав Харесу $40 млн, і він віддав їх Ющенка, щоб той виграв вибори… І так відбувалося і по інших операціях, йдеться «про мільярд або про 304 мільйони».

Ось що, по всій видимості, має на увазі Альдурби. У квітні 2004 року, незадовго до президентських виборів (що закінчилися знаменитої Помаранчевою революцією), Юссеф купив Молдавський металургійний завод у компанії «Ітера» і через кілька місяців 30% акцій перепродав «Металлоінвест» Алішера Усманова, Василя Анісімова та Володимира Скоча (батька Андрія Скоча, про чию роль в «Солнцевського» ОЗУ The Insider вже писав).

Два джерела The Insider, які знайомі з Юссефом, стверджують, що він не раз вечеряв з родиною Ющенка і був вхожий до його ближнє коло. Відомо також, що з дружиною Ющенка Харес Юссеф офіційно входив в керівництво благодійного фонду.

Збіг це чи ні, але відразу після приходу Ющенка до влади в 2005 році в СБУ таємничим чином зникло досьє на Могилевича, собиравшееся 12 років. Співрозмовники українських ЗМІ звинувачували в цьому Олександра Турчинова. Ющенко це не коментував.

А ось інша цікава прослушка, що датується 4 квітня 2016 року, де вже сам Харес Юссеф дзвонить Альдруби з французької номери. З розмови, зазначають іспанські слідчі, стає ясно, що Юссеф і Фірташ («Діма») були у тісних стосунках, причому Фірташ постачав грошима Юссефа. Правда, після запиту про екстрадицію він, за словами Юссефа, злякався і гроші давати йому перестав. Юссеф скаржиться Альдруби, що «відійшов від справ», пояснюючи: «була проблема в США і поки не вдалося її вирішити».

Альдруби: — Ну а з тим твоїм як справи?

Юссеф: — з Дімою?

Альдруби: — так.

Юссеф: — Та він наклав у штани.

Альдруби: — Що, до такої міри?

Юссеф: — Ну, мені вже давав, але тепер більше не дасть, не можу просити його. Три тижні тому давав.

Фірташ, Могилевич і вбивства. Свідчення колишнього «Солнцевського»

Навіть визнаючи, що він одержував схвалення на ведення свого бізнесу від Могилевича, Фірташ заявив в американському посольстві в 2008, що сам він не був залучений ні в яку злочинну діяльність. Однак The Insider знайшов свідка, який стверджує зворотне.

The Insider поговорив з колишнім членом «Солнцевського» ОЗУ, уродженець Одеси Леонідом Ройтманом, відсиділи 7 років у США за замах на вбивство В’ячеслава Костянтинівського (організованого разом з Моней Ельсона, див. вирок Ройтману) в ході розборок «Солнцевських» між собою. Після його звільнення влада США відмовилися видворяти Ройтмана на батьківщину, в Україну, вважаючи, що він може зазнати катувань або бути убитий. Ім’я партнерів Ройтмана фігурує у доповіді ФБР про «Солнцевського» ОПГ в США.

При «розлучення» з «Солнцевськими» були задіяні інтереси Фірташа, а сам він був тісно пов’язаний з Могилевичем, стверджує Ройтман. Ось його розповідь.

«Я був в угрупованні Олега Юрійовича Асмакова <він же авторитет Алік Тайм або Алік Магадан — The Insider>, його старшим партнером був В’ячеслав Кирилович Іваньков на прізвисько Япончик. Япончик тісно співпрацював з Сергієм Михайловим <він же Михась — The Insider>. І в бригаді Асмакова в Москві в свій час були Андрій Скоч і Лев Квєтної. Вони не займали передові позиції, але були одними з бойовиків Асмакова в Москві. Це було в 1988-1989 роках.

Приблизно в 1995 році я був направлений Асмаковым і Япончиком в Україну, в Одесу, де ми купили Норд-Банк і ще ряд підприємств. У нас була сутичка зі Стояновской злочинним угрупованням в Одесі, і ми були змушені піти звідти. Після чого ми почали працювати з компанією Київ-Донбас в Україні.

Компанія крала гроші у держави, ділила бюджет. Ми купували вугілля за заниженими цінами, постачали за цей вугілля у вигляді бартерних схем різні товари від футболок з Америки до автомобілів. Ми також співпрацювали з Алішером Усмановим, у мене навіть залишилася його візитна картка, коли він був віце-президентом АПО-банку. Ми привозили до нього директора Київ-Донбасу Михайла Гриншпона, нас до нього привозив Андрій Скоч і Лев Квєтної. Це була його дах на той момент, так і зараз.

Кожен рік ми обов’язково їздили до Могилевичу. З Київ-Донбасом у нас був такий договір: компанія платить нам 150 тисяч доларів в місяць на дрібні витрати, щоб ми самі себе містили — містили охорону, машини і т. д. Виходило 450 тисяч у квартал. Ми раз у квартал ділили по 150 тисяч спочатку між головними особами: між мною і Асмаковым, Михасем, Вірою, Арнольдом Тамм і Могилевичем, і Андрієм Скочем. А в кінці року привозили вже повний склад Київ-Донбасу до Могилевичу, і Могилевич вже вів свої підрахунки з офіційними співвласниками компанії Михайлом Гриншпоном, Віктором Тополовим і Олександром Левіним. І вже з цього виходила остаточна сума, скільки Київ-Донбас має донести, щоб розрахуватися з усіма своїми дахами.

Могилевич підраховував це особисто разом з Левіним, з Тополовим і Гриншпоном <екс-глава Київ-Донбасу, нині підозрюється в розкраданні грошей від космічної програми України — The Insider>. На папірцях (див. «Льоня, партнер 24»). Це все тривало до загибелі Магадана, до 1999-го року.

Леонід Ройтман (Льоня Довгий) і Олег Асмаков (Алік Магадан)

Ми продавали банк «Надра». На зустрічі в Угорщині нас познайомив Семен Могилевич з братами Іллею і Вадимом Сегалями. Пізніше брати Сегали увійшли до нас в бізнес як допоміжні. Ми домовилися між собою, що передамо їм банк «Надра» в управління. В принципі, з-за цього банку вони почали вникати більше в бізнес і витісняти нас. Асмаков зрозумів, що його просто приберуть і що просто Могилевич захопить весь бізнес Київ-Донбасу.

Ми їздили на зустріч з Віктором Аверіним в Угорщину і розмовляли з ним, щоб віддати за 10 млн банк «Надра» Сегалям і Фірташу для того, щоб розрахуватися з «Солнцевськими» (хоча банк коштував тоді вже сотні мільйонів). І тоді після цього ми пливемо як би за своїм перебігом, залишаємося з Левом Кветным і з Андрієм Скочем, але без Севи Могилевича. Ми віддаємо йому банк і викуповуємо його. Але Сівби, як завжди, обдурив. Він виплатив 10 млн, переписав банк на Сегалів і все одно вбив Асмакова.

Фірташ на той момент був партнером Сегалів, як і Льовочкін <Сергій Льовочкін — однокурсник Івана Фурсіна; у розпущеній Верховній Раді нинішнього скликання існувала фракція «Фірташа-Льовочкіна» — The Insider>.

Одним словом, Фірташ — людина Могилевича. Фірташ платив гроші за протекцію конкретно Могилевичу і «Солнцевским». Конкретно Могилевичу, Михасю і Аверіну і Арнольду Тамму за дах свою в Україні. На його прохання ліквідовувалися люди. Тобто відбувалися вбивства. Люди вибухали, стріляли в них. У тому числі у зв’язку з компанією «Ітера».

У «Росукренерго» Фірташ теж представляв Могилевича. Могилевич особисто був присутній на переговорах по газу між Росією і Україною. Без нього не можна було обійтися, тому що він виступав прокладкою, щоб через нього могли чиновники отримувати гроші у вигляді відкату, коли газ потрапить на Україну, йому вірили».

Згадуваний Фірташем банк «Надра» був закритий владою України. Аудитори KPMG з’ясували, що його власники брати Сегали до 2009 року викрали з банку «Надра» близько 6 млрд грн і видали 16 млрд грн неповоротних кредитів. Фірташ сам офіційно отримав контроль над банком у 2011 році, а наглядову раду банку очолив Іван Фурсін. Причому, уродженці Одеси брати Сегали, громадяни США, жителі Нью-Йорка подали позов у суд за законом RICO проти самого Фірташа та банку «Нарду» в 2013 році, звинувативши їх в захопленні активу через шахрайство з виданим кредитом (з позовом ознайомився The Insider). Раніше Фірташ домігся розшуку Сегалів Інтерполом. Тобто, якщо Ройтман прав, перехід банку «Надра» по руках «Солнцевських» після вбивства Олега Асмакова тривав.

У 2008 році Дмитро Фірташ у супроводі Андраша Кноппа сам з’явився в посольство США в Києві, що знайшло відображення в дипломатичних таємних записах, оприлюднених Wikileaks.

Вбивства, пов’язані з Ітерою, сам Фірташ приписав колишньому прем’єр-міністру України Павло Лазаренко, до того часу засудженому і відбуває покарання в США за фінансові зловживання. Фірташ сказав американському послу, що Лазаренко, який мав помічником Ігоря Фішермана, наказав убити донецького губернатора Євгена Щербаня в 1996 році і главу «Ітери» в Києві Олександра Шведченка «за те, що він не поділяв філософію газового бізнесу Лазаренка». (Посла Фірташ, схоже, не переконав, так як той зазначив у своєму примітці, що помічник Лазаренка Ігор Фішерман вважається якраз людиною Могилевича).

Представник Фірташа в Австрії Даніель Капп у відповідь на цілу серію питань про процес в Австрії і кримінальній справі Іспанії, а також свідоцтві Леоніда Ройтмана, письмово повідомив The Insider: «Від імені пана Фірташа ми категорично відкидаємо ці твердження повністю неправдиві та наклепницькі. Пан Фірташ доручив своїм адвокатам суворо реагувати на будь-яку публікацію наклепницьких звинувачень усіма можливими правовими засобами». У відповідь на прохання уточнити, що саме Фірташ вважає наклепом, Кап заявив, що «це стосується заяв, які, як ви кажете, були зроблені паном Леонідом Ройтманом«.

Анастасія Кириленко, опубліковано у виданні The Insider