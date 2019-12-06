У Харкові затримано “злодія в законі” з Пітера

5 грудня поліція затримала злодія в законі на прізвисько Миндия Гальський (справжнє ім’я Миндия Горадзе), який приїхав до Харкова з Російської Федерації, щоб відновити свій вплив, зустрітися з кримінальними авторитетами і визначитися з напрямками майбутньої діяльності.

Слідчі встановили, що Миндия Гальський — “хрещений батько” іншого кримінального авторитету — Тенго Гальського (Пітерського). Затриманий отримав статус злодія в законі в 2013 році в Санкт-Петербурзі, який йому дали брати Булискерия (Іка і Леван Гальські).

Після проведення всіх необхідних процедур співробітники Міграційної служби будуть звертатися до суду про примусове видворення Миндии за межі України із забороною в’їзду.

Нагадаємо, Тенго Гальського (Пітерського) затримали 14 листопада в Рівненській області, коли він прямував зі Львова до Києва, щоб обговорити питання про сфери впливу. У листопаді затримали ще двох злодіїв у законі. Зараз Дато Сфан, Тенго Пітерський і Лаша Очамчирський за рішенням суду знаходяться в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Миндия Гальський прибув в Україну близько п’яти років тому, намагався осісти в Одесі, але був кілька разів видворений за межі України.