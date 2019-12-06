Водія Porsche, з-за якого загинули два пасажири маршрутки в Бучі, заарештували з правом застави в 400 тисяч

Арешт з правом застави у 400 тис. гривень обрав Шевченківський районний суд Києва для водія автомобіля Porsche Cayenne, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП в Бучі на Київщині.

Про це повідомляє прокуратури області.

За даними слідства, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу та допустив зіткнення, в результаті чого двоє пасажирів загинули на місці пригоди.

В цей же день затримали водія автомобіля і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Досудове розслідування триває.