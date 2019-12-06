В Одесі шукають ще одну зниклу під час пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 18-річну дівчину. Із заявою про зникнення в поліцію звернулися її батьки.

За їх словами, дочка не виходила з ними на зв’язок ще з 30 листопада. Про це повідомили в прес-службі управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці з’ясовують, чи могла дівчина знаходиться в будівлі коледжу під час пожежі 4 грудня.

У свою чергу, Telegram-канал xydessa повідомляє, що зникла була студенткою коледжу. Таким чином, кількість зниклих без вісті під час пожежі за останніми даними поліції збільшилася до 14.

Офіційно підтверджено смерть двох людей: студентки Ксенії Бабенко і викладача Ганни Бортюк.

Стало відомо про ще однієї зниклої під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще однієї зниклої під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще однієї зниклої під час пожежі в Одесі