«Щось екстравагантне»: Кличко заінтригував заявою про камбек

Легендарний Володимир Кличко не збирається повертатися на ринг заради проведення декількох боїв.

При цьому, за словами українського екс-чемпіона світу, у нього є мотивація для того, щоб відновити кар’єру.

«Не буде ніякого камбека з тренувальними таборами і кількома боями. Якщо я повернуся, це буде щось екстравагантне. Рекорд Формана, який став чемпіоном світу в 45 років, насправді той виклик, який може мене роздратувати», – сказав Володимир в інтерв’ю Hamburger Abendblatt, передає sport1.de.

Нагадаємо, Володимир Кличко провів 69 боїв в кар’єрі, вигравши 64 з них. У своєму останньому поєдинку українець у квітні 2017 року програв технічним нокаутом в 11-му раунді британця Ентоні Джошуа.