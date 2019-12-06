У мережі висміяли дивне нововведення на Кримському мосту

На Керченській мосту в аннексированном РФ Криму окупанти намалювали дивне графіті, яке висміяли користувачі мережі. Про це повідомили російські ЗМІ.

“Велике графіті з котом Мостиком і будівельником намалювали на Кримському мосту анонімні художники. Малюнок побачать ті, хто відправиться в Крим на поїзді або кораблі”, – йдеться в повідомленні.

“До котику “Мостика” з собачкою Циганом, зрозуміло, ніяких претензій – просто невинні тварини, яким дуже не пощастило з місцем проживання. А ось “митець”, за даними “Русвесны”, – той самий, який вмуровал унітази і батареї прямо в стінки для сочинської олімпіади. Унітази вже давно відвалилися. Чого б це кримський міст повинен стояти довше унітазів, якщо “ліпили” ті ж рукож*пи”, – висміяв мурал політолог Олексій Голобуцький.