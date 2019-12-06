Здатність засвоювати етанол допомогла нашим предкам вижити: вчені

Вчені стверджують, що здатність засвоювати етанол могла врятувати доісторичних предків людини від вимирання.

Загальні предки людей та інших вищих приматів, які мешкали на Землі близько 10 мільйонів років тому, еволюціонували, накопичуючи в організмі білок, який робить процес засвоєння етанолу більш ефективним.

Ці примати в кінцевому підсумку породили не тільки нас, але і горил, шимпанзе і бонобо — приматів, які можуть засвоювати етанол — основна хімічна сполука в алкогольних напоях.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Професора Кім Хокингс і Робін Данбар у своїй новій книзі «Alcohol And Humans: A Long And Social Affair» стверджують, що здатність засвоювати етанол допомогла предкам вищих приматів в боротьбі за виживання проти конкуруючих видів мавп.

Наявність спеціального білка дозволяло їм є перестиглі, ферментовані фрукти, що впали на землю, чого не могли зробити їх «суперники».

Мавпи досі не переносять етанол, що міститься в перестиглих фруктах. Автори вважають, що цей важливий джерело калорій зробив приматів більш успішними в боротьбі за выживаные.

За словами Кіма Хокингса, старшого викладача природничих наук в Університеті Ексетера, навіть сьогодні можна бачити вищих приматів, які їдять ферментовані фрукти і п’ють пальмове вино, зроблене людьми. Важко бути впевненим, чому вони це роблять. Вчений вважає, що це відображає складну історію наших відносин з алкоголем.

За матеріалами Independent

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