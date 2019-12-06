Пожежа в Одесі: рятувальники досі не знайшли зниклих 14

Станом на ранок п’ятниці, 6 грудня, доля 14 чоловік, які знаходилися в палаючому будинку, де розташовані Коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та Інститут морської біології НАН України, залишається невідомою.

Про це сьогодні заявили в ДСНС Одеської області, зазначивши, що бійці відомства продовжують рятувальні роботи в обгорілому і зруйнованому будинку вже другу добу.

«Рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті пожежі загинули 2 людини, 30 осіб були госпіталізовані в лікувальні установи (1 людина виписаний) і доля 14 осіб залишається невідомою», — заявили в прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила історична будівля будинку Асвадурова в центрі Одеси вранці 4 грудня. Більше доби пішло у вогнеборців на ліквідацію загоряння, площа якого склала 4 тисячі квадратних метрів. Відразу після гасіння пожежі співробітники ДСНС приступили до пошуку тих, що вижили.

Цей процес ускладнюється масивними завалами — за добу вивезли з будівлі 60 кубометрів обрушилися бетонних конструкцій. За весь час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло ще однієї загиблої жінки. До цього за офіційними даними від пожежі померла 16-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко.

За попередніми даними, причиною пожежі в будівлі виявився несправне працює удлиннитель на третьому поверсі.

За фактом пожежі порушено кримінальну справу за частиною другою статті 270 КК України — «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».