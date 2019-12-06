Путін і Зеленський розігрують в Україні чергове шапіто — політолог

Зеленський повністю під Путіним. Навіть припадає на опозиційних каналах кричати, що він — «соросятина», щоб відразу не здогадалися…

Кремль розігрує в Україні чергове шапіто.

Таку думку озвучив минулої ночі в Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Зеленський отже збирається виконувати Мінські угоди, згідно з домовленостями з Путіним. Але, щоб в Україні не піднявся гвалт про «зраді», наші проросійські політики імітують боротьбу з Зеленським. Типу, ой вей, Зеленський не хоче «Мінськ» виконувати.

Є своя роль і ще в однієї «маріонетки» Кремля — Порошенко. Він повинен спустити в унітаз протест тій частині країни, яка вважає виконання Мінських угод — капітуляцією.

Для цього зберуть карикатурний мітинг на чолі з Порошенком, де заспокоять патріотів: мовляв, ми не допустимо капітуляції. Тут головне, щоб не було реальних акцій протестів.

Коротше, у Кремля все йде за планом. Ну, а тим, хто звинувачує мене в конспірології, пропоную вчитися стратегічному мисленню та вмінню прописувати сценарії у Путіна…

Помічник президента Єрмак ( «ширма», під якою діє Коломойський заявив, що Україна готова внести зміни до Конституції про особливий статус Донбасу, як записано в Мінських угодах.

Зеленський повністю під Путіним. Навіть припадає на опозиційних каналах кричати, що він — «соросятина», щоб відразу не здогадалися)))))))

Ми просто спостерігаємо за марною суєтою. Але всі ключові рішення вже прийняті і будуть виконані.

Це і продаж землі, і новий газовий контракт з Росією (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), і повне виконання Мінських угод.

Але треба ж імітувати суєту. Народу треба дати видовища і імітацію демократії…