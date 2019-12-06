Чому горить Одеса — експерт

У країні як і раніше все буде горіти, вибухати, тонути, ламатися та падати. Чиновники, як і раніше будуть безбожно красти, а правоохоронці брати хабарі.

Коли влітку в Одесі згоріла готель Токіо-Стар, реакція Зеленського була бурхливою , рішучої і ….популістською.

Про це близько години тому нагадав у Фейсбуці політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Президент відразу ж назвав винним власника готелю Вадима Чорного, пообіцяв особисто простежити, щоб останнього засудили, і зопалу написав, що:

«Цьому буде покладено край!»

Я тоді написав:

«На жаль, не буде. У країні як і раніше все буде горіти, вибухати, тонути, ламатися та падати. Чиновники, як і раніше будуть безбожно красти, а правоохоронці брати хабарі.

І не в силах Зеленського і навіть партії Слуга Народу це змінити, тому що все це важкі, глибокі, системні проблеми і вирішити їх під силу лише всьому суспільству в цілому і то тільки тоді, коли суспільство ці проблеми усвідомлює, чітко артикулює і нього з’явитися мотивація їх вирішувати.

А всього цього поки, на жаль, немає.»

Минуло трохи більше 3 місяців і знову масштабна пожежа в Одесі. Дві людини згоріли, 14 пропали безвісти, всі будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вигоріло повністю. Доля нас ще пощадила: число жертв могло обчислюватися десятками.

Реакція Президента на цей раз була вже зовсім іншою. Супер-герой, який з легкістю вирішує всі проблеми в суспільстві, закінчився. Вже немає ніяких обіцянок «покласти цьому кран», «особисто простежити » і т. д. Зеленський обмежився скорботної записом:

«В жахливому пожежу в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас наодинці з вашим горем«.

І це правильна реакція, якщо ти не в силах нічого змінити. Це вже політичний досвід, який, як писав Пушкін, » син помилок важких».

Я вже не раз писав про те, що руйнування станового феодалізму в Україні зараз, — окрім іншого, — виявляє себе в розпаді інфраструктури: все навколо горить, вибухає, падає, розвалюється і т. д. Однак на цьому тлі Одеса постійно виділяється особливо жахливими трагедіями.

Чому саме Одеса? У чому причина?

Вся справа в тому, що в Одесі править мафія, яка повністю взяла контроль над містом ще за часів Бодолана, який і був її першим 100% -вим ставлеником. В інших великих містах України у влади знаходяться в основному корупціонери і подекуди бандити, а в Одесі саме мафія. А з точки зору своїх управлінських навичок мафія дуже неефективна і поступається і першим і другим.