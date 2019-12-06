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Обіцяють великі гроші: українців попередили про небезпечну схему обману

06.12.2019

У мережі повідомили про новий вид шахрайства з рахунками на мобільних телефонах, який набирає популярність в Україні.

Так, за схемою, майбутня жертва шахраїв отримує повідомлення про зарахування 259 тисяч на мобільний рахунок з номером телефону. Після того, як одержувач дзвонить за номером, автовідповідач просить назвати особисті дані – починаючи від прізвища та імені і закінчуючи адресою проживання. Через пару днів шахраї телефонують і просять надати докладніші особисті дані.

Після цього зловмисники отримують можливість користуватися сім-картою жертви і дзвонять в банк, включають записи з голосом жертви і беруть кредити.

Журналісти розслідували одну з таких афер і вийшли на компанію “7 бажань”. Результати їх роботи передані правоохоронцям.

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