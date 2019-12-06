Іноземців затримали за розбійний напад на подружжя на Київщині

Поліцейські затримали громадян Киргистану і Таджикистану, які побили літнє подружжя, внаслідок чого 69-річний чоловік помер у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 21 листопада невідомі особи в селі Андріівка Макарівського району напали на подружжя. Жорстоко побили пенсіонерів, забрали 600 гривень, прикраси і втекли у невідомому напрямку. Від отриманих тяжких травм 69-річний потерпілий помер у лікарні.

За словами очільника поліції столичної області Андрія Нєбитова, завдячуючи професійності кримінальної поліції, слідчих та спецпризначенців, затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один зі злодіїв розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації “ІДІЛ” і засуджений до 12 років позбавлення волі.

Громадяни Киргизстану та Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Міру запобіжного заходу для них обере суд.