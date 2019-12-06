Леонід Швець: “Зеленський йде, біжить, їде, але питання “куди?” залишається відкритим”

Головне ж для майстри сцени не залишитися тепер на ній одній. “Вова, зроби нам красиво!” тут не прокотить.

Запорукою хоч якогось успіху президента Зеленського буде бажання й уміння втягнути якомога більше України на загальну сцену, в свої плани і завдання, зробити суспільство співавтором, содеятелем і бенефіціаром змін.

Це те, з чим не впоралися обидва Майдану, перший зовсім, другий частково: левова частка цивільних зусиль пішла на захист країни, політику знову віддали на відкуп політикам, з уже відомим результатом, а економіка залишилася долею великих капіталів, пов’язаних з тієї ж політикою.

Україна так і не стала країною для людей, ми живемо тут всупереч систематичним зусиллям держави, нашого та сусіднього, притиснути до нігтя, викинути, в граничному випадку – знищити.

А тепер держава – це Зеленський, навіть у тій частині, де воно зовсім не він. Похід проти влади у владу закінчився тим, що відтепер влада – це ти, а приводів її визнати і прийняти поки не сильно додалося. За основними параметрами-це все та ж ворожа громадянам владу, віддати їм її означає першорядний виклик, причому і для громадян теж: іноді яскраво встати на диби нам простіше і зрозуміліше, ніж день у день тягнути лямку цивільної відповідальності.

Зеленський йде, біжить, їде, але питання “куди?” залишається відкритим. І слава богу, до речі, тому що залишає шанс, що нам буде по дорозі. Якщо в якийсь момент з’ясується, що йому просто на Банкову, значить, дива не сталося.

Леонід Швець