Рада купила Toyota Camry на 2,5 млн

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України 3 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Алмаз систем» легкових автомобілів на загальну суму 2,51 млн грн. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на систему “Прозорро”.

Фірма поставить два автомобіля Toyota Camry у комплектації Premium по 903 тис грн. і одну Toyota Camry у комплектації Comfort за 701 тис грн.

Toyota Camry Comfort буде автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир, підігрів передніх сидінь, а Camry Premium (найдорожча комплектація) додатково – оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів і центральної консолі, візерунок якого імітує напівдорогоцінне каміння, навігаційну систему GPS тощо.

В автосалонах Toyota Camry Comfort можна придбати за 674 тис грн., Camry Premium – по 907 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом «Алмаз систем» було ТОВ «Преміум Моторс» Сім’ї Гвоздьов, чия пропозиція була вищою на 5 тис грн.

ТОВ «Алмаз систем» з групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху і Олександру Корнієнко, директор Вадим Ковалевський.