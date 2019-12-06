Перед самітом в Парижі Порошенко дав Зеленському поради: Не залишатися віч-на-віч» з Путіним і не говорити про газ

Колишній президент України, голова парламентської фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко напередодні саміту «нормандської четвірки» дав главі держави Володимиру Зеленському кілька рекомендацій. Вони опубліковані в статті політика для «Української правди».

За словами Порошенка, майбутня зустріч у Парижі – серйозний тест для влади і виклик для країни.

«Знаю, які це виснажливі бесіди. В якій швидкої реакції, залізних нервів і товстої шкіри вони потребують. І, звичайно, хвилююся за результати», — написав він.

Керуючись державними міркуваннями, Порошенко вважав за потрібне дати кілька порад.

По-перше, необхідно, вважає політик, повернутися під час переговорів до теми берлінської «дорожньої карти». Екс-лідер вважає, що вона — «лакмусовий папірець» для тестування «щирості» миролюбних планів керівництва країни-агресора.

Порошенко звернув увагу президента на небезпеку, пов’язану з термінами умов визнання виборів в ОРДЛО.

«Поспішне згоду українських переговірників на прийнятність відповідності виборів «в цілому» демократичним стандартам ОБСЄ, а не «повністю», дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату», — додав він.

Колишній президент зазначив, що зміна одного слова – це вже підстава говорити не про «формулі Штайнмайера», а про «формулі Путіна».

По-друге, вважає Порошенко, не можна обійтися без миротворчого контингенту під егідою ООН.

«Без миротворчого контингенту з моделі, запропонованої нами ще на початку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпеки умов, враховуючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів або контроль за кордоном», — зауважив він.

Не рекомендує політик в рамках цього саміту піднімати питання про постачання газу. В іншому випадку Росія може сформувати невигідний для України «пакет домовленостей», згідно з яким «дешевий» газ буде обміняний на важливі політичні поступки.

«Ще нічого в новітній історії нам не коштувало так дорого, як дешевий російський газ», — уточнив нардеп.

Але найголовніше, вважає Порошенко, не довіряти президенту Росії Володимиру Путіну ніколи і не в чому.

«Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців, не бачить нашого місця на політичній карті Європи», — додав він.

Порошенко нагадав, що господар Кремля регулярно маніпулює даними про обстріл, кількості бійців і техніки, переконуючи, що в порушенні режиму тиші на Донбасі більше винна Україна, а не загарбники.

Тому Зеленському, стверджує Порошенко, необхідно мати інформацію, якій довіряє Німеччина і Франція. Взагалі ж, уточнив екс-президент, Зеленському бажано не зустрічатися з Путіним віч-на-віч».

Раніше екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що під час зустрічі «нормандської четвірки» потрібно ставити питання про початок переговорів щодо укладення мирного договору між Україною і Росією з зазначенням зобов’язань сторін.