В американській лікарні одночасно пішли у декрет 22 співробітниці

На сьогоднішній день 18 співробітниць госпіталю St. Elizabeth’s Healthcare з числа лікарів, медсестер та адміністративних працівників вже є молодими матерями, ще чотири жінки чекають поповнення в ссемействе, причому остання вагітна повинна народити в січні 2020 року.

Першою з співробітниць народила медсестра Крісті Макдауелл. 13 травня 2019 року вона народила дівчинку Прісциллу. Останні на сьогоднішній день малюки з’явилися на світ 25 вересня — дві співробітниці пологового будинку народили дітей одночасно.

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Коли Макдауелл завагітніла, вона розповіла про це на роботі. Незабаром їй почали повідомляти про інших вагітностях. Їх було так багато, що дівчина завела на сестринському посту спеціальний список, куди колеги приходили і вписували своє ім’я, якщо збиралися стати матерями найближчим часом.

Всі молоді мами і вагітні вважають лікарню своїм другим будинком і ради виховувати дітей разом.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», це не перший подібний випадок у США. Навесні цього року стало відомо, що одночасно дев’ять медсестер пологового відділення медичного центру Maine Medical Center в Портленді чекають дитину.

За матеріалами «АВС 36»

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