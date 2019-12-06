Всі ці «яструби», які сьогодні перебувають в опозиції, точно так само будуть випрошувати у Путіна світ і дешевий газ, потискуючи йому руку при зустрічі — Касьянов

Юрій Касьянов на своїй сторінці в «Фейсбуці» зазначив, що зараз настає золотий час для української опозиції. За словами волонтера, влада робить все більше помилок, її рейтинг падає, тоді як розчарування всередині українського суспільства, навпаки, тільки зростає.

Опозиція вже готує електоральне поле до майбутніх виборів, або навіть до нового Майдану, і починає рвати на шматки «слуг народу». Напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Володимира путіна вчорашні аутсайдери голосно заявляють про неприпустимість компромісів. Але ж Петро Порошенко, будучи президентом, сам шукав ці компроміси, підписував ганебні, зрадницькі угоди, і торгував ворогом. Тим самим п’ятий президент ставив хрест на євроатлантичної інтеграції. Адже з таким двурушничеством Україну не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС.

Також не варто забувати, що домовлятися з ворогом обіцяли і Святослав Вакарчук, і Юлія Тимошенко. Вони, як і Зеленський. навіть думки про збройну боротьбу не допускали. Всі ці «яструби», які сьогодні перебувають в опозиції, точно так само будуть випрошувати у Путіна світ і дешевий газ, потискуючи йому руку при зустрічі. Серед українських політиків немає войовників — це просто зграя гієн, готових рвати один одного на частини.