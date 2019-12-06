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У Маріуполі в школі під час уроку обвалилася стеля

06.12.2019

У Маріуполі в школі №1 під час уроків обвалилася стеля, чиновники кажуть, що нічого страшного не сталося, в класі можна зробити ремонт

В результаті інциденту ніхто не постраждав, вчителька оперативно вивела дітей з клас

Зараз клас, в якому обвалилася стеля, закритий, а дітей перевели в інші приміщення. Однак батьки обурені і кажуть, що школярам небезпечно перебувати в будівлі через аварійний стан навчального закладу.

Директор школи №1 Ірина Олейниченко пояснила, що після події було проведено обстеження класу, акт переданий в департамент освіти Маріупольської міськради.

“У департаменті освіти є акт висновку про те, що будівля не становить загрози для дітей, конкретно в цьому класі можна робити косметичний ремонт”, – сказала Олейниченко.

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