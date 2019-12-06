Леся Никитюк жестко подшутила над Притулой

«Сладкая парочка» – Сергей Притула и Леся Никитюк – полюбилась зрителю не только благодаря своим профессиональным навыкам.

Ведущие «Хто зверху?» Сергей Притула и Леся Никитюк смеются друг над другом, подкалывают и, как сейчас говорят в народе, троллят друг друга в каждой программе. И это не может не забавлять.

Никитюк публично подколола Сергея Притулу

На этот раз Леся решила жестко подколоть Сергея, подарив ему детскую пластмассовую корону и грамоту «конкурса красоты». Перед этим она произнесла торжественную речь.

Зеленский наградил Сергея Притулу орденом «За заслуги» III степени

«Ко мне только что обратились организаторы конкурса красоты, в котором недавно принимал участие Сергей Притула, – шутливо заявила Леся. – Он его выиграл и забыл забрать свой подарок! Организаторы попросили меня передать ему этот презент. Награждается Сергей Притула в номинации «Миссис улыбка»!»

После этих слов к Притуле подбежала «Ревизор красоты» Нового канала Елена Филонова с хлопушкой в руках. Через секунду Сергей попал под дождь из конфетти.

«Что это было?» – с недоумением произнес капитан мужской команды в ответ на «представление» Леси.

Никитюк публично подколола Сергея Притулу