«Він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати». Стаття про Зеленском на обкладинці Time

Володимир Зеленський не боїться запитань про імпічмент президента США Дональда Трампа, але описує лише власні мотиви. Він не довіряє нікому і, ймовірно, підхопив хворобу політиків — цинізм.

Про це йдеться у великій статті журналу ТІМЕ про Зеленском Людина посередині, яка з’явиться в його друкованої версії 16 грудня. У цьому випуску фото президента України буде на обкладинці.

НВ наводить повний переклад матеріалу про Зеленском, який вже опублікований на сайті видання.

Зеленський і Трамп: очікування і реальність

Рік — це довгий термін в політиці.

Досить довгий у разі Володимира Зеленського, коміка, обраного президентом України, щоб перейти від знімального майданчика його комедійного фільму в Києві до найбільшої політичної драми в світі, в якій американський президент може виявитися підданим імпічменту.

Демократи вважають Зеленського жертвою зловживання владою президентом Дональдом Трампом, в той час як республіканці розглядають його як свідка, який є ключовим для доведення невинуватості Трампа.

Жодна з цих ролей не близька до тієї, в якій Зеленський бачив себе, коли він оголосив про свою кандидатуру на пост президента напередодні Нового року, хоча він знав, що, якщо він виграє, його робота буде тяжкою і часто неприємною.

На той момент Україна воювала з Росією (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) вже п’ять років, і його пріоритетом в якості президента було запобігти зростання числа жертв цієї війни, яка, згідно з оцінками, перевищує 13 тисяч.

Ця задача означає зіткнення з Володимиром Путіним, російським президентом, який вперше ввів свої війська в Україну в 2014 році.

Але Зеленський також рано почав думати про Трампа та труднощі роботи з ним.

«Який він? Нормальний хлопець?» — запитав він мене, коли ми вперше зустрілися в березні за лаштунками його комедійного шоу, яке він використовував для просування своєї кандидатури на найвищий пост в Україні.

Затиснутий між дзеркалом і вішалкою для костюмів у своїй вбиральні 41-річний чоловік здавався впевненим, навіть зухвалим, плануючи підкорити Трампа практично одними дотепами і посмішкою. «Ми розберемося, — сказав він мені. — Я впевнений, що ми порозуміємося».

Все склалося інакше. У той момент її історії, коли Україна найбільше потребує американської підтримки, Трамп постарався зобразити цю націю як корумповану, ненадійну і виступає проти його адміністрації. Росія пораділа цим характеристикам. А ключові союзники України в Європі наділи маску холодного нейтралітету, висловлюючи підтримку Зеленському і одночасно також добиваючись домовленостей з Путіним.

Зеленський навіть не може розраховувати на відверту підтримку дипломатів і чиновників США, які так гаряче свідчили про стратегічне і моральному значенні його країни перед Комітетом з розвідки Палати представників. Деякі з них припинили це робити на тлі саги про імпічмент, інші скоро підуть у відставку, а один з них сказав TIME, що він «заліг на дно», принаймні, до тих пір, поки проблема України не стане трохи менш токсичною у Вашингтоні.

Політична хвороба

Зеленський погодився з цим. Коли ми зустрілися знову в листопаді, він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати за вісім місяців. Він був не просто більш втомленим або більше реалістом, але, здавалося, підхопив штам політичної хвороби, яку він коли-то ненавидів і хотів вилікувати: цинізм.

«Я живу тут, як у фортеці, з якої я просто хочу втекти», — сказав він, коли ми сиділи в президентських покоях, оглядаючи позолоту і значну меблі.

Сергій Шефір, один з його найближчих помічників, який також робив свою кар’єру в комедійній сфері до того, як його друг став президентом, ледве пам’ятав час в березні, коли ми зустрілися на їх шоу. «Це була інша життя», — сказав він мені.

Скандал в США і позиція України

Як і багато людей в Україні, Зеленський стежив за ходом розслідування щодо імпічменту в Конгресі США. Не докладно, але достатньо для того, щоб знати, в чому демократична більшість звинуватило Трампа.

Майже всі свідки, які давали свідчення перед слідством підтверджували, що Трамп заблокував близько $400 мільйонів допомоги Україні цього літа, щоб чинити тиск на уряд Зеленського.

За словами свідків, мета Трампа полягала в тому, щоб отримати допомогу у його кампанії за переобрання. Для цього Україна повинна була почати фальшиві розслідування щодо політичних конкурентів Трампа, зокрема, його головного опонента в гонці 2020 року, колишнього віце-президента Джо Байдена, чий син Хантер працював у наглядовій раді української енергетичної компанії. Кілька ключових свідків назвали це «quid pro quo» або «послугою за послугу». Демократи стверджують, що це було рівносильно хабарництву. Трамп і його союзники відкинули слухання як полювання на відьом, з метою знищити його президентство.

Зеленський та його помічники не коментували слухання, не бажаючи ще більше загрузнути в політичних скандалах їх найважливішого союзника.

Тому 30 листопада в інтерв’ю за круглим столом TIME і трьом іншим виданням він торкнувся питання, яке лежить в основі імпічменту, — чого хотів Трамп, — а тільки свої власні мотиви.

«Послухайте, я ніколи не розмовляв з президентом з позиції „quid pro quo“. Це не моє. Я не хочу, щоб ми виглядали як жебраки. Але ви повинні зрозуміти. Ми на війні. Якщо ви є нашим стратегічним партнером, то ви не можете нічого блокувати для нас. Я думаю, що це справедливість. Мова йде не про „quid pro quo“», — сказав він.

З самого початку своєї каденції Зеленський доручив переговори з американцями Андрію Єрмаку, який до цього кілька років працював юристом у президентській комедійної трупи.

Високий і значний, з гучним голосом і звичкою стукати по столу, аби що-то підкреслити, Єрмак повинен був керувати потоком запитів про розслідування щодо політичних конкурентів Трампа. Спочатку вони надійшли навесні від особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, а потім від різних посадових осіб і дипломатів США, залучених до кампанію тиску.

Для Єрмака це означало місяці обговорень того, потрібно починати ці розслідування і як оголосити про них публічно.

За його словами, він весь час дотримувався одного принципу: «Зеленський та його команда ні за яких обставин не будуть втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів Америки». Вони дотримувалися цієї лінії досить довго, щоб інформатор підняв тривогу з приводу поведінки Трампа і Джуліані по відношенню до України.

До початку вересня, коли новина про цю скарзі дісталася до Конгресу, затримання пакету допомоги Україні було нарешті скасовано.

Полегшення Єрмака тривало недовго. З початком розслідування про імпічмент у вересні його країну знову втягнули у центр партійного скандалу в США, але на цей раз його транслювали по телебаченню.

«Чесно кажучи, ми втомилися від цих дискусій. Весь час, поки ви говорили про це, наші люди вмирали на війні на сході», — сказав він мені в своєму кабінеті 4 грудня, в день, коли Судовий комітет Палати представників розглянув питання про новому раунді свідчень і дебатів.

Що виграла Росія

Ця війна почалася як реакція Росії на українську революцію, яка вивела країну на шлях більш тісного зближення з Європою в 2014 році і змусила лідерів старого режиму шукати притулку у своїх покровителів у Москві. В лютому того року Кремль завдав удару у відповідь, відправивши війська для окупації українського Кримського півострова. До весни російські війська спровокували ще більший конфлікт в регіоні, відомому як Донбас, який є частиною промислового центру України на сході. З тих пір мільйони людей змушені були тікати з-за війни. Озброєні Москвою сепаратисти захопили контроль над двома великими містами на Донбасі.

Але хоча Путін почав в цьому році роздавати російські паспорти місцевим жителям, він не виявив зацікавленості в приєднання цих територій до Росії, явно задовольняючись розпалювання конфлікту, постійним перешкоджанням успіху сусідньої країни, її економіки, а також її шансам на інтеграцію з Заходом.

Це головна драма, на якій намагався зосередитися Зеленський, тим більше, що Україна наближається до ще одного шансу на світ. 9 грудня в Єлисейському палаці в Парижі він повинен вперше сісти за стіл переговорів з Путіним.

Зустріч зіштовхне колишню зірку ТБ, яка при владі лише півроку, з ветераном КДБ, який при владі вже два десятиліття раніше брав участь у жорстоких війнах і виграв їх.

За межами поля бою ситуація теж складається в інтересах Росії. Розслідування про імпічмент призвело американську політику щодо Європи в замішання. Декілька американських дипломатів, що володіють найбільшим впливом в регіоні, відсторонилася від того, що відбувається в знак протесту проти поведінки Трампа з Україною, з-за того, що вони свідчили проти Трампа в Конгресі, або з обох причин.

Тим часом Трамп і його захисники стали повторювати оманливі заяви Путіна про те, що президентські вибори в США 2016 року втрутились українські політики, а не російські шпигуни. Це повністю суперечить даними розвідки США, яка задовго до цього прийшла до висновку, що Путін наказав своїм агентам вкрасти і поширити секрети кампанії Хілларі Клінтон. Але Трамп продовжує наполегливо звинувачувати Україну.

Путін був у захваті. «Слава богу, ніхто більше не звинувачує нас у втручанні у вибори в США. Тепер вони звинувачують Україну», — сказав він на бізнес-конференції за два тижні до мирних переговорів у Парижі.

Проблема Північного потоку-2

У Зеленського не залишилося іншого вибору, окрім як повірити у дипломатів з Німеччини і Франції, які будуть виступати в якості посередників на переговорах в Парижі. Намагаючись достукатися до цих країн, він запросив два з кращих видань на інтерв’ю за круглим столом 30 листопада, а також репортера з Польщі, самого відданого союзника України в Європейському союзі.

Один з них запитав, здавалося б, простий питання: чи довіряєте ви Путіну? Для Зеленського це був прекрасний шанс виступити проти мучителя своєї країни і набрати кілька легких очок вдома. Але він сприйняв це по-іншому. «Я нікому не довіряю. Політика — не точна наука. Ось чому в школі я любив математику. В математиці все для мене було ясно. Ви можете вирішити рівняння з перемінною, з однією змінною. Але тут у нас всі змінні», — сказав він.

Навіть серед союзників Зеленський припустив: «Нікому не можна довіряти. У кожного є свої інтереси».

Було важко звинуватити Зеленського в тому, що він відчував себе самотнім. За два дні до цього він говорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по телефону. Вона довго утримувала позицію по відношенню до України, вимагаючи дисципліни серед країн Європи, хоча деякі з них закликали до скасування санкцій, введених проти Росії за її агресію проти України. Але німецька стіна навколо Зеленського стає тоншим, коли з’являються інтереси німецького бізнесу.

Навіть Меркель поки готувалася до переговорів у Парижі і закликала Путіна до участі, вона поспішала завершити енергетичний проект з Росією, який потенційно може завдати шкоди економіці України в наступному році.

Відомий як Північний потік 2, новий трубопровід обійде Україну і пройде під Балтійським морем, доставляючи російське паливо в Німеччину. Передбачувані втрати уряду Зеленського складуть близько $3 млрд на рік у вигляді доходів від транспортування газу в Європу, що перевищує суму в $400 млн допомоги, яку Трамп затримав цього літа і на початку осені. «Якщо він буде побудований, то Україна сильно постраждає. Єдиний спосіб зупинити це — санкції США», — заявив TIME Андрій Коболєв, голова державної газової компанії України.

Але це малоймовірно, принаймні, до того як трубопровід почне функціонувати на початку 2020 року.

Багато офіційні особи США, які вели боротьбу проти цього проекту, в тому числі головний із них — Джон Болтон, який недавно пішов у відставку радник Трампа з національної безпеки, — покинули адміністрацію, і розслідування щодо імпічменту витіснило це питання з порядку денного США по Україні.

«З відходом цих чиновників, — каже Коболєв, — ми бачимо значно менше людей у США, які готові обговорювати з нами це питання. І це мене зараз дуже турбує».

Це турбує і Зеленського. Але він мало що може з цим вдіяти, якщо США його не захистять.

В очікуванні переговорів у Парижі

Незважаючи на те, що число жертв зростає щотижня через нічного обстрілу біля цивільних районів і постійної загрози снайперського вогню, єдина активна війна в Європі рідко в топі вечірніх новин в Парижі, Берліні чи Лондоні.

Переговори 9 грудня стануть першим великим мирним самітом за останні три роки — стільки тривала тривала пауза, за час якої тисячі українців були вбиті на своїй батьківщині. До цього в конфлікті майже не було проривів, і мирні переговори ходили по колу, ніби це була їх єдина мета. «Люди приходили на ці зустрічі з метою, щоб нічого не сталося», — каже Зеленський.

Він сумнівається, що цього разу все буде по-іншому. Приймає саміт французький президент Еммануель Макрон в листопаді зробив кілька зауважень, які стурбували українців. Макрон сказав, що Росія більше не є ворогом НАТО і повинна розглядатися як партнер. В інтерв’ю The Economist французький лідер також припустив, що військовий альянс НАТО, який гарантував безпеку Європи після закінчення Другої світової війни, «переживає смерть мозку» і може більше не бажати захищати держави-члени від нападу.

Слова Макрона, які порадували чиновників у Москві, спровокували рідкісне зіткнення між ним і Меркель. За повідомленнями, під час приватного вечері в листопаді канцлер Німеччини сказала Макрону, що вона втомилася «збирати осколки» після підривних заяв. «Знову і знову мені доводиться склеювати розбиті вами чашки, щоб ми могли потім сісти і випити чашку чаю разом», — передавало слова Меркель видання The New York Times.

Після питання про цих словах Макрона Зеленський здивувався. «Він дійсно так сказав?» — запитав президент України.

Зеленський не звертав особливої уваги на європейські сварки, у нього було достатньо проблем будинку. По мірі наближення мирних переговорів прихильники жорсткої лінії і українські добровольці звинуватили його в капітуляції перед Росією, і його рейтинги популярності перейшли у вільне падіння. Але він відмовився підкоритися їх вимогу повертати Донбас силою.

«Я цього не зроблю», — сказав він нам. — «Я не можу відправити їх туди. Як? Скільки з них помре? Сотні тисяч, а потім почнеться тотальна війна, тотальна війна в Україні, а потім і по всій Європі».

Коли інтерв’ю закінчилося, з’явилася остання можливість запитати його про розслідування щодо імпічменту, хоча ця тема раптово здалася дрібної порівняно з пожежами, які гасив Зеленський. Він не відмахнувся від цього питання, хоча ясно розумів, наскільки це небезпечно, наскільки великий ризик розсердити будь-яку сторону у внутрішній боротьбі наддержави. «Але я не боюся питань щодо імпічменту», — сказав він, змушуючи себе посміхнутися.

Він сказав, що його послання для США та інших «імперій» — це заклик згадати, що Україна — це окрема нація, а не просто інструмент в іграх іноземців. «Я б не хотів, щоб Україна була фігурою на карті, на шаховій дошці великих світових гравців, щоб хтось міг грати нами, використовувати нас як прикриття, як частина якоїсь вигідної угоди». Але якщо перші шість місяців при владі чомусь навчили Зеленського, то це тому, що союзи можуть мінятися так само швидко, як і пристрасті тих, хто приймає рішення в світі. «Ось чому, — сказав він, коли ми прощалися, — на питання, кому я довіряю, я чесно сказав вам: нікому».