Про проблеми в згорілому одеському коледжі пожежники знали п’ять років тому, але не стали його закривати

У 2014 році співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій була проведена перевірка пожежної безпеки у будинку, в якому днями сталася масштабна пожежа. Про це на засіданні обласної комісії з НС повідомив начальник обласного управління служби Віктор Федорчак, повідомляє «Думська».

Він стверджує, що тоді перевіряючі знайшли цілий ряд порушень. Зокрема, пластикові панелі у коридорах, відсутність повідомлень про пожежні виходах і відсутність сигналізації.

Було надіслано припис про усунення порушень.

«Але перевіряти виконання цих приписів ми не зобов’язані. Директор повинен був сам відправити нам листа про те, що він їх усунув. Зараз сказати, чи було таке лист від директора, я не можу», — сказав Федорчак.

За його словами, йому також невідомо, чому облуправління ДСНС не звернулося в суд з вимогою закрити коледж та інші установи, що знаходилися в будівлі.

Крім того, Федорчак зазначив, що дзвінок про пожежу надійшов пізно. До моменту приїзду рятувальників, горіла вже значна частина будинку.

Нагадаємо, 4 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася пожежа. Внаслідок пожежі у лікарні померла одна дівчина 2003 року народження. Постраждали 29 людей, 13 пропали без вісті. Під час пожежі у коледжі не було сигналів про тривогу. Деякі люди не могли евакуюватися і просто викидалися з вікон.