Українські музиканти створили фотопроект про зникаючі річках Києва

Музиканти вирішили розповісти про долі легендарних річок, згаданих у багатьох історичних документах, і показати їхнє теперішнє — сумне — стан у фотопроекті «Без моря». Таким способом Semmar висловилися проти екологічного знищення Києва.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Київ зведений на межиріччі Сирцю, Почайною і Либеді. В давнину ці річки були повноводними і судноплавними. Зараз же Сирець, і Либідь, Почайна закуті в бетон, заховані в підземні колектори і лише в деяких місцях виходять на поверхню. Музиканти відшукали на карті місця, де течуть річки ще не під землею, а на землі, і влаштували там фотосесію. На жаль, в деяких місцях виявилася ситуація, близька до екологічної катастрофи.

Київ, звісно, не виняток, — в Україні через неправильне землекористування, змін клімату та человекческой жадібності тисячами зникають малі річки.

«Люди часто поводяться, як свині. Навіть регулярні прибирання активістами уздовж річок і озер не завжди дають тривалий ефект. Адже вода — це найбільш цінний ресурс, який ми вже втрачаємо. Треба чітко усвідомити, що природа буде захищати нас тільки в тому випадку, якщо ми будемо захищати її», — переконаний вокаліст гурту Андрій Шатров.

Semmar кажуть, що не просто так зацікавилися столичними річками: вони люблять воду і все, що пов’язане з водою.

«Назва нашого гурту — Semmar, тобто «без моря». Поряд з річками, морями й океанами ми відпочиваємо духовно і фізично. Басист Артем, наприклад, завжди намагається купатися у всіх доступних водоймах, навіть коли дуже холодно. Вода — це наша стихія», — коментує вокаліст гурту Андрій Шатров.

Автори знімків: фотограф Олександра Желєзнова і дизайнер Дмитро Артеменко.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», українець проплив майже 1000 кілометрів по забрудненому Дніпру, щоб привернути увагу до моторошному екологічного стану великої річки.

Дещо все-таки робиться, щоб защититть річки в Україні. Наприклад, в Україні можуть заборонити багато пральні порошки, шампуні, які забруднюють зливні води шкідливими речовинами.

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