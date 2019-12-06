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Зовсім знахабніли: В Одесі біля будинку, де сталася трагічна пожежа, обікрали людей

06.12.2019

Двоє чоловіків, не звертаючи увагу на велику кількість людей, які перебували на вулиці Троїцькій поряд з місцем ліквідації пожежі, розбили вікно автомобіля та поцупили з нього сумку з речами. Небайдужі громадяни повідомили про злочин на гарячу лінію 102, вказавши детальний опис порушників і автомобіля, на якому вони втекли.

Патрульні поліцейські, які регулювали рух транспорту неподалік, створили штучний затор. Автомобіль з двома зловмисниками вдалось затримати. Обстеживши салон автівки, патрульні виявили сумку з речами, походження якої порушники пояснити не змогли.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

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