Украинские музыканты создали фотопроект об исчезающих реках Киева (фото)

Фотопроект, придуманный музыкантам из группы Semmar, призван привлечь внимание к судьбе исторических речек Киева: Почайной, Сырца и Лыбеди.

Музыканты решили рассказать о судьбах легендарных рек, упомянутых во многих исторических документах, и показать их нынешнее — печальное — состояние в фотопроекте «Без моря». Таким способом Semmar высказались против экологического уничтожения Киева.

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Киев возведен на междуречье Сырца, Почайной и Лыбеди. В древности эти реки были полноводными и судоходными. Сейчас же Сырец, Почайная и Лыбедь закованы в бетон, спрятаны в подземные коллекторы и лишь в некоторых местах выходят на поверхность. Музыканты отыскали на карте места, где речки еще текут не под землей, а по земле, и устроили там фотосессию. К сожалению, в некоторых местах обнаружилась ситуация, близкая к экологической катастрофе.

Киев, конечно, не исключение, — в Украине из-за неправильного землепользования, изменений климата и человекческой жадности тысячами исчезают малые реки.

«Люди часто ведут себя, как свиньи. Даже регулярные уборки активистами вдоль рек и озер не всегда дают длительный эффект. А ведь вода — это самый ценный ресурс, который мы уже теряем. Надо четко осознать, что природа будет защищать нас только в том случае, если мы будем защищать ее», — убежден вокалист группы Андрей Шатров.

Semmar говорят, что не просто так заинтересовались столичными речками: они любят воду и все, что связано с водой.

«Название нашей группы — Semmar, то есть «без моря». Рядом с реками, морями и океанами мы отдыхаем духовно и физически. Басист Артем, например, всегда пытается купаться во всех доступных водоемах, даже когда очень холодно. Вода — это наша стихия», — комментирует вокалист группы Андрей Шатров.