Королева Єлизавета повідомила, чи залишиться вона на троні у 95 років

Королева Великої Британії Єлизавета II не буде передавати владу своєму синові, принцу Чарльзу, у зв’язку з досягненням 95 років. Такі розмови в палаці ніколи не велися.

Правлячій королеві Великої Британії зараз 93 роки, до заповітної дати залишилося всього 18 місяців. Але немає жодних планів щодо змін у її повноваженнях після досягнення 95 років або будь-якого іншого віку, передає People заяву представника принца Уельського Чарльза.

Інформація у ЗМІ про передачу правління і можливе регентство з’явилася в 2018 році. Але офіційних підтверджень цього з боку королівського двору не надходило.

Разом з цим деякі королівські повноваження Єлизавети II все ж перейшли до Чарльза, наприклад, іноземні поїздки і візити. Також він нещодавно провів аудієнцію з іноземними гостями.

Видання зазначає, що принц Уельський Чарльз є першим правонаступником влади у Великій Британії після своєї матері. Також на престол претендує його брат Едвард граф Уельський.