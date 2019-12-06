Скільки індіанців убили росіяни в Америці?

Це рідкісний випадок на російських політичних телевізійних ток-шоу, коли мої опоненти не нагадують мені про те, як «американці різали індіанців!». І ці нагадування повторюються незалежно від того, яку головну тему ми обговорюємо в тій чи іншій передачі – то Сирію або Україну, то корупцію в Росії.

Але історія з індіанцями набагато складніше, ніж здається моїм глибоко обуреним опонентам по ток-шоу. Мабуть, вони судять про історію взаємин колоністів і індіанців виключно за старими, гламурним і спрощеним — але дуже популярним в СРСР — художніми фільмами типу «Текумзе» «Золото Апачів» «Сини Великої Ведмедиці» і «Чингачгук – Великий Змій». Майже всі росіяни добре пам’ятають ці фільми з симпатягами і загальними улюбленцями, красенями Діном Рідом і Гойко Мітічем в головних ролях.

По-перше, за 170 років до утворення самих США – коли «американців» як таких не було, строго кажучи, – англійські, голландські, іспанські і французькі поселенці почали приїжджати в Північну Америку і підкорювати нові землі.

В основному англійці і голландці підкорили східний берег Америки. Французи – середню смугу. Іспанці – західні частини. На більшій частині території Америки жили індіанці, і майже скрізь точилися бої між ними і представниками різних європейських країн.

І російські поселенці теж підкорили свій досить великий шматок Нової Америки – на Алясці. Протягом 220 років Російська імперія колонізувала Аляску – з 1648 р., коли перша російська експедиція відкрила Аляску, до 1867 року, коли Росія продала її США. Столиця цього далекого форпосту Російської імперії називалася «Ново-Архангельськ», і рубль був грошовою одиницею цієї території.

До середини 19-го століття на території «російської Аляски» жили приблизно 800 російських поселенців і 60,000 тубільців, які складалися з трьох основних етнічних груп: індіанці, ескімоси та алеути.

І тубільці, що жили століттями на цій землі до російської колонізації, не зустрічали «блідолицих» з Російської імперії тепліше, ніж аборигени зустрічали інших європейських колонізаторів по всій Північній Америці. Можна сміливо припустити, що тубільці на Алясці зовсім не чекали російських колонізаторів з хлібом-сіллю.

Протягом цих 220 років російської колонізації Аляски періодично йшли бої між тубільцями і росіянами. Самим жорстким періодом були 1802-1805 рр.., коли йшла Російсько-індійське (або «Російсько-тлинкинская») війна. Під час цього конфлікту індіанці, ескімоси та інші місцеві жителі повстали і намагалися вигнати російських колонізаторів зі своєї землі.

Питання напрошується: скільки нещасних індіанців і інших тубільців убили росіяни на Алясці?

Точних цифр немає, але тільки в одному великому повстанні під час цієї російсько-індіанської війни загинули понад 200 тубільців і близько 50 російських, і дві російські фортеці були знищені.

На цій підставі можна припустити, що протягом 220 років колонізації Аляски тисячі тубільців напевно загинули в різних боях з російськими поселенцями.

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Але разом з тим, ніхто не сперечається: ці тисячі загиблих, звичайно ж, є крихітним відсотком від того, скільки індіанців вбивали інші європейці в тих частинах Нової Америки, які сьогодні входять на територію США. Зрозуміло, масштаб російсько-індійських боїв був набагато менше, ніж в головних частинах Північної Америки, і слово «геноцид» ніяк не може бути застосоване до російських поселенців на Алясці. (У цьому зв’язку примітно, як деякі жовті російські сайти грубо і підло перекрутили мої слова. Прочитайте, наприклад, тільки один заголовок з однієї статті).

Але це суті справи не змінює. Факт залишається фактом: Росія, як і інші представники європейських держав, також брала участь в процесі підкорення Америки і, відповідно, у військових конфліктах з місцевими жителями.

Російське підкорення частини Каліфорнії теж не обійшлося без жертв серед мирного населення. Експедиція Івана Олександровича Кускова (1808-1809 рр.) закінчилася стріляниною з місцевими індіанцями, в результаті яких були загиблі з обох сторін, природно. Команда корабля «Св. Микола» під командуванням Булигіна була майже повністю знищена індіанцями.

Тим не менш, через три роки після невдалої експедиції Кускова, російською землепроходцам все-таки вдалося створити свою першу фортецю в Каліфорнії. «Форт-Росс» був заснований в 1812 році на західному березі Америки (недалеко від Сан-Франциско), який проіснував до 1841 року.

Спочатку російські поселенці зверталися з індіанцями, що жили на території навколо Форт-Росса, більш гуманно, ніж вони зверталися з тубільцями на Алясці. За їх працю росіяни платили каліфорнійським індіанцям борошном, м’ясом і одягом, але через якийсь час російські поселенці почали примушувати індіанців до роботи по схемі, яка була схожа на ще чинне на той час в Російській імперії кріпацтво.

І нарешті, на початку 19-го століття російські колонізатори створили Єлизавету фортеця на Гаваях. А скільки нещасних гавайських тубільців загинуло в підкоренні і цих земель? Історія замовчує.

Очевидним фактом є те, що за всю історію людства всі великі держави підкорювали нові землі подібним чином. Як, наприклад, цар Іван Васильович – за 50 років до висадки перших європейських поселенців на східному березі Америки — розширив територію Російської імперії до Поволжя?

«Казань брав? Астрахань брав?»

А ще дужче взяття Астрахані і Казані – як за охопленням території, так і за кількістю загиблих, — було підкорення Сибіру Єрмаком.

Зрозуміло, що при Івані Васильовичі Російська імперія взяла всі ці величезні території зовсім не мирним шляхом. Неспроста перший цар був прозваний «Грізним»!

Так що за всю історію кожна велика держава здобувала нову територію по-своєму: як європейські держави, так і Російська імперія.

На жаль, цей історичний процес зовсім не закінчився після закінчення Другої світової війни — всупереч встановленому ООН «нового світового порядку», який проголосив неприйнятність освоєння силою нових територій. З 1950 року саме цих порушень «нового світового порядку» було більше 10, включаючи анексії: Тибету Китаєм, Гоа Індією, Західної Нової Гвінеї і Східного Тімору Індонезією, і Західної Сахари Марокко.

А найсвіжішим прикладом є анексія Криму Росією. Велика традиція Івана Васильовича і Катерини Великої триває…