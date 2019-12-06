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Скільки індіанців убили росіяни в Америці?

06.12.2019

Сколько индейцев убили русские в Америке?

Це рідкісний випадок на російських політичних телевізійних ток-шоу, коли мої опоненти не нагадують мені про те, як «американці різали індіанців!». І ці нагадування повторюються незалежно від того, яку головну тему ми обговорюємо в тій чи іншій передачі – то Сирію або Україну, то корупцію в Росії.

Але історія з індіанцями набагато складніше, ніж здається моїм глибоко обуреним опонентам по ток-шоу. Мабуть, вони судять про історію взаємин колоністів і індіанців виключно за старими, гламурним і спрощеним — але дуже популярним в СРСР — художніми фільмами типу «Текумзе» «Золото Апачів» «Сини Великої Ведмедиці» і «Чингачгук – Великий Змій». Майже всі росіяни добре пам’ятають ці фільми з симпатягами і загальними улюбленцями, красенями Діном Рідом і Гойко Мітічем в головних ролях.

По-перше, за 170 років до утворення самих США – коли «американців» як таких не було, строго кажучи, – англійські, голландські, іспанські і французькі поселенці почали приїжджати в Північну Америку і підкорювати нові землі.

В основному англійці і голландці підкорили східний берег Америки. Французи – середню смугу. Іспанці – західні частини. На більшій частині території Америки жили індіанці, і майже скрізь точилися бої між ними і представниками різних європейських країн.

І російські поселенці теж підкорили свій досить великий шматок Нової Америки – на Алясці. Протягом 220 років Російська імперія колонізувала Аляску – з 1648 р., коли перша російська експедиція відкрила Аляску, до 1867 року, коли Росія продала її США. Столиця цього далекого форпосту Російської імперії називалася «Ново-Архангельськ», і рубль був грошовою одиницею цієї території.

Сколько индейцев убили русские в Америке?

 

 

До середини 19-го століття на території «російської Аляски» жили приблизно 800 російських поселенців і 60,000 тубільців, які складалися з трьох основних етнічних груп: індіанці, ескімоси та алеути.

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І тубільці, що жили століттями на цій землі до російської колонізації, не зустрічали «блідолицих» з Російської імперії тепліше, ніж аборигени зустрічали інших європейських колонізаторів по всій Північній Америці. Можна сміливо припустити, що тубільці на Алясці зовсім не чекали російських колонізаторів з хлібом-сіллю.

Протягом цих 220 років російської колонізації Аляски періодично йшли бої між тубільцями і росіянами. Самим жорстким періодом були 1802-1805 рр.., коли йшла Російсько-індійське (або «Російсько-тлинкинская») війна. Під час цього конфлікту індіанці, ескімоси та інші місцеві жителі повстали і намагалися вигнати російських колонізаторів зі своєї землі.

Питання напрошується: скільки нещасних індіанців і інших тубільців убили росіяни на Алясці?

Точних цифр немає, але тільки в одному великому повстанні під час цієї російсько-індіанської війни загинули понад 200 тубільців і близько 50 російських, і дві російські фортеці були знищені.

На цій підставі можна припустити, що протягом 220 років колонізації Аляски тисячі тубільців напевно загинули в різних боях з російськими поселенцями.

Сколько индейцев убили русские в Америке?

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Але разом з тим, ніхто не сперечається: ці тисячі загиблих, звичайно ж, є крихітним відсотком від того, скільки індіанців вбивали інші європейці в тих частинах Нової Америки, які сьогодні входять на територію США. Зрозуміло, масштаб російсько-індійських боїв був набагато менше, ніж в головних частинах Північної Америки, і слово «геноцид» ніяк не може бути застосоване до російських поселенців на Алясці. (У цьому зв’язку примітно, як деякі жовті російські сайти грубо і підло перекрутили мої слова. Прочитайте, наприклад, тільки один заголовок з однієї статті).

Але це суті справи не змінює. Факт залишається фактом: Росія, як і інші представники європейських держав, також брала участь в процесі підкорення Америки і, відповідно, у військових конфліктах з місцевими жителями.

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Російське підкорення частини Каліфорнії теж не обійшлося без жертв серед мирного населення. Експедиція Івана Олександровича Кускова (1808-1809 рр.) закінчилася стріляниною з місцевими індіанцями, в результаті яких були загиблі з обох сторін, природно. Команда корабля «Св. Микола» під командуванням Булигіна була майже повністю знищена індіанцями.

Тим не менш, через три роки після невдалої експедиції Кускова, російською землепроходцам все-таки вдалося створити свою першу фортецю в Каліфорнії. «Форт-Росс» був заснований в 1812 році на західному березі Америки (недалеко від Сан-Франциско), який проіснував до 1841 року.

Спочатку російські поселенці зверталися з індіанцями, що жили на території навколо Форт-Росса, більш гуманно, ніж вони зверталися з тубільцями на Алясці. За їх працю росіяни платили каліфорнійським індіанцям борошном, м’ясом і одягом, але через якийсь час російські поселенці почали примушувати індіанців до роботи по схемі, яка була схожа на ще чинне на той час в Російській імперії кріпацтво.

І нарешті, на початку 19-го століття російські колонізатори створили Єлизавету фортеця на Гаваях. А скільки нещасних гавайських тубільців загинуло в підкоренні і цих земель? Історія замовчує.

Очевидним фактом є те, що за всю історію людства всі великі держави підкорювали нові землі подібним чином. Як, наприклад, цар Іван Васильович – за 50 років до висадки перших європейських поселенців на східному березі Америки — розширив територію Російської імперії до Поволжя?

«Казань брав? Астрахань брав?»

А ще дужче взяття Астрахані і Казані – як за охопленням території, так і за кількістю загиблих, — було підкорення Сибіру Єрмаком.

Зрозуміло, що при Івані Васильовичі Російська імперія взяла всі ці величезні території зовсім не мирним шляхом. Неспроста перший цар був прозваний «Грізним»!

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Так що за всю історію кожна велика держава здобувала нову територію по-своєму: як європейські держави, так і Російська імперія.

На жаль, цей історичний процес зовсім не закінчився після закінчення Другої світової війни — всупереч встановленому ООН «нового світового порядку», який проголосив неприйнятність освоєння силою нових територій. З 1950 року саме цих порушень «нового світового порядку» було більше 10, включаючи анексії: Тибету Китаєм, Гоа Індією, Західної Нової Гвінеї і Східного Тімору Індонезією, і Західної Сахари Марокко.

А найсвіжішим прикладом є анексія Криму Росією. Велика традиція Івана Васильовича і Катерини Великої триває…

 

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